PROBLEMI U BRAKU, GRAND I STEFANOV NOVI POSAO: Lepa Brena progovorila o najvećoj PRIVATNOSTI, a od jedne stvari baš se UMORILA!

Pevačica Lepa Brena prethodne dve godine putovala je po svetu, a iako mnogi putovanja smatraju luksuzom, Breni je to samo njen način života.

Ona je istakla da se umorila od putovanja, ali kako kaže u kući nema više šta da radi i popravlja.

foto: Ana Paunković

- Zbog pandemije smo se svi izolovali, ja sam bila uplašena kao i svi vi. To je bio kao grom iz vedra neba. Meni je lako da obuzdam sebe, mi smo stariji dosta toga doživeli i možemo da budemo u izolaciji, dok mlađi članovi porodice to ne mogu da shvate. Boba i ja navikli na šok situacije, mi smo prošli i dobre i loše situacije, naučili smo da budemo trezveni i racionalni. Ja sam ovo iskoristila kao priliku da se odmorim, jer je ovo prvi put posle 40 godina da imam pauzu dužu od mesec dana. Posvetila sam se sebi, svom zdravlju. Razmišljala sam, šta će biti ako nikada više ne budemo mogli da radimo koncerte. U međuvremenu sam osmislila jedan posao kojim ću se baviti već iduće godine, a to je nešto u vezi sa lepotom žena. Za ove dve godine sam uspela da se resetujem i odmorim, sada jedva čekam da sve ovo prođe kako bih se posvetila i sebi i poslu. Neko ko radi ceo život, ne može baš da uživa, da čisti, kuva, pere, sprema, nego moraš nečim da se baviš. Da mi je prijala ova pauza, moram da priznam da jeste, imala sam normalan život, koji nisam imala 40 godina - priča Brena, pa otkriva da li se odmorila od odmora:

- Svi ljudi koji su navikli da rade i putuju, to je jedan vaš stil i način života. Ja ne mogu da izdržim više od sedam dana na jednom mestu, ja bih nedelju dana ovde, pa onda tamo. I da, jesam se umorila od odmora. U kući nemam šta da radim, čak sam i sa četkicama farbala, nisam znala šta ću sa sobom. Promenila sam i način ishrane.

Brena i njen suprug Slobodan Boba Živojinović nedavno su proslavili tri decenije braka, a 30. godišnjicu ljubavi upriličili su romantičnim putovanjem:

- Bilo nam je fantastično, bili smo na Puketu, na jednoj detoksikaciji, jeli smo povrće za svaki obrok. Otišli smo na jedno ostrvo Rača, tamo smo proveli četiri dana, gde je bila jedna emotivna, slatka proslava. Imali smo jedan mali svečani šator. Dobili smo šampanjac, večeru, cveće. Proslaviti 30 godina nije mala cifra. Ja nikada nisam imala problema u braku. Ja sam u to ušla veoma zrela, udala sam se sa 31, sa 32 sam rodila dete. Moram da odam počast svim devojkama, ženama na Balkanu, jer mi žene moramo da budemo 10 puta tolerantnije nego što bi to bilo u Evropi. Boban i ja smo dva veoma dobra prijatelja, saradnika, supružnika. Naši problemi su bili u vezi sa raspadom Jugoslavije i Stefanovom otmicom. On ima mnogo razumevanja za moju profesiju, projekte i ideje, on je uvek bio alfa i omega i čovek koji mi je uvek organizovao posao. Ja sam bila osoba koja se eksponirala i slikala, a on je bio organizator svega.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Pevačica se osvrnula i na komentare mnogih da joj se isplatilo što je prodala "Grand" na vreme, i tako uspela da izvuče dosta keša, koji nikako ne bi dobila da ga je prodala u ovoj recesiji.

- Kada smo 1998. godine Saša i ja rekli Bobi da nam treba finansiranje jednog našeg projekta, on nam je odmah obezbedio finansijska sredstva. U tom momentu niko od nas nije znao da će „Grand” izrasti u ovako grandioznu i moćnu kompaniju. Ovo je najveća i najbolja produkcijska kuća na Balkanu. Ja sam provela 20 godina na „Grandu” i sa grandovcima, a sada je vreme da se okrenem malo sebi. Ja sam morala da stavljam "Grand" ispred Lepe Brene, to je sukob interesa, ali, isplatilo se - istakla je.

Njen sin Stefan se u potpunosti povukao u ilegalu, a pevačica kaže da za to i te kako ima dobar razlog.

- Stefan je srećan i zadovoljan, ja kao roditelj sam mnogo srećna što je pronašao sebe u nečemu drugom i on će se time predstaviti javnosti naredne godine, ali bitno je da radi sa onime što voli - kaže ona, te se osvrnula na glasine da sa naslednikom nije u dobrim odnosima:

- Mi smo sa našom decom u fantastičnim odnosima, u to nemojte sumnjati. Postoje članovi naše porodice koji se eksponiraju, to smo Aleksandra i ja, a ostali to ne vole. Stefan dolazi, viđamo se, priprema jedan novi posao.

Kao jedan od najdražih i najemotivnijih trenutaka koji joj je obeležio ovu godinu jeste susret sa sestrom Faketom Stojanović:

foto: Nemanja Nikolić

- Moja sestra je otišla u penziju, a ja sam joj obećala da ćemo zajedno putovati. To mi je bio jedan od najemotivnijih trenutaka u prethodnom periodu. Nas dve smo ostale željne jedna druge, nikako to ne možemo da nadoknadimo, tako da se nadam da će ona što češće dolaziti kod nas, a ja kad god mogu, ja ću putovati kod nje.

Emotivni status njenog drugog sina Viktora Živojinovića intrigira javnost. Donedavno je bio u dugoj vezi sa Sandrom Miljaković, a onda se pisalo da su njih dvoje raskinuli i da je mladi Živojinović uplovio u vezu sa Lenom Čolak, a potom su isplivale fotografije da su Viktor i Sandra na istoj destinaciji.

Povodom toga Brena je otkrila da li se meša u izbore devojaka svog sina, ali i da li je Viktor još uvek sa Sandrom.

- Naši momci su se edukovali i vaspitavali do jednog trenutka, posle toga vi gubite konce, i kad vi mislite da možete da upravljate decom, niko ni sa kim ne može da upravlja. Deca se rađaju sa formiranim karakterom i stavom. On ima svoje izbore u koje se mi ne mešamo, a ja mislim da on sam zna sa kojom devojkom treba, a sa kojom ne treba da nas upoznaje - kaže pevačica, a na pitanje da li je još uvek u vezi sa lepom plavušom ona nam nije dala precizan odgovor.

- Jao ne znam - rekla je Brena kratko ne želeći da iznosi detalje o emotivnom životu svog sina Viktora.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ/Blic

