JEDVA SAM PREŽIVELA KORONU, CELE GODINE SAM BILA LOŠEG ZDRAVLJA! Pevačica progovorila o teškom periodu i donela bitnu odluku!

Pevačica Tamara Milutinović jedna je od retkih koja je odlučila da ove godine ne nastupa za Novu godinu.

- Ja sam ove Nove godine odlučila da budem slobodna, tako da ne radim za Novu godinu i odlučila sam da budem sa svojim najmilijima, mislim da je vreme za to, malo sam se uželela toga. Imam nastupa pred Novu godinu i posle toga, ali 31. sam u domu - rekla je ona za "Grand Online".

Tamara je istakla da joj je 2021. godina za pamćenje, iako je prošla i kroz težak period.

- Činjenica je da je prethodnu godinu obeležila korona, kao i 2020. Ja sam imala koronu i kad se osvrnem na taj period, jedva sam preživela taj period i u tom smislu mi je bila loša godina kad je zdravlje u pitanju, ali kad su neke druge stvari u pitanju ispunjena sam na svim poljima i srećna, to je najbitnije - kaže Tamara koja ne krije da od naredne godine ima neka očekivanja i želje:

- Imam želje i mislim da ih svi mi imamo i svi imamo ono "Od prvog januara ću promeniti to i to", naravno i ja tako razmišljam, mada neću promeniti ništa jer to sam ja, ja moram uvek da ostanem ista, ali imam svoje želje naravno koje ne želim da podelim sa vama.

Pevačica kaže da obožava prazničnu euforiju i poklone, te da se tome uvek raduje kao dete.

- Ja sam jedno dete i ponekad me je sramota da kažem koliko sam dete, kad se pogledam u ogledalo kažem "Je l' moguće da ja ovako reagujem na neke stvari?", ja bukvalno za sitnicu mogu da se rasplačem. Tako isto i za Novu godinu volim da sve sija i šljašti, da kuća bude okićena sa svih strana u svakom kutku, tako da jako se radujem praznicima i mislim da sam ona koja voli da daruje. Kao žena volim i da dobijem poklon, ali i da darujem. Više se tome radujem kada vidim osmeh druge osobe, takva sam ne samo kada su pokloni u pitanju, nego i kad učiniš nešto što će nekoga obradovati - rekla je Tamara koja uživa u vezi s fudbalerom Darkom Jevtićem.

