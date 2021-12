JA TO NISAM DOZVOLIO! Vanja Bulić otkrio kako je reagovao na stare običaje kada su mu se deca rodila MOLIM VAS, SEDITE!

Proširenje porodice donosi i pitanje kome je teže - mami ili tati? U trenucima dok traje porođaj, sva pažnja je usmerena na buduću majku, a kako tata sve to izdržava? O tome je u Jutarnjem programu televizije Kurir pričao novinar i književnik Vanja Bulić.

foto: Kurir Televizija

- Svi bi da ti peru dete kada se vrati iz porodilišta. Ja recimo to nisam dozvolio. Prvo veče sam ja to radio, pošto mi je kuma pokazala. Tašta dolazi uveče. Pitam šta hoćete? pa da vam operem bebu. Kažem, molim vas, sedite. To je moj zadatak za svo troje dece - otkrio je Vanja pojedinosti iz svog privatnog života.

foto: Kurir Televizija

- Najslađe mi je bilo sa blizancima. Skinem se u donje gaće. Uđem u kadu i svi mokri - rekao je kroz smeh Vanja.

Podsetimo, Vanja Bulić (Kumanovo, 1947) srpski je novinar, književnik i TV voditelj. Član je Udruženja književnika Srbije i Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju „Adligat” u kojem se nalazi njegova Zbirka.

foto: Kurir Televizija

