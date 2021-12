IVANA IGRALA SA MODELSICAMA, SANJA PECNULA BIVŠEG: Hurricane razezale jezik o karijeri, komentaru Marije Šerifović i PROMENAMA!

Sanja Vučić, Ksenija Knežević i Ivana Nikolić, članice benda "Hurricane" radile su vredno na novim pesmama, i za Kurir progovorile o svojim privatnim životima.

Devojke su priznale da su neke pesme radile u Los Anđelesu. Ivana se pojavila sa znatno kraćom kosom, pa je priznala da je skinula nadogradnju.

"Skinula sam nadogradnju konačno, nisam neko ko voli da eksperimentiše, znam šta mi dobro stoji, ali je moj frizer veliki umetnik, on me nagovorio na to", rekla je pevačica, dok su Sanju pohvalili da je smršala:

foto: Kurir

"Ja sam se samo ispumpala, tako je to kod mene, žena koja ima problem sa štitnom."

Marija Šerifović nedavno je prozvala pesmu "Hurricane" grupe, a sada su Sanja, Ivana i Ksenija dale komentar:

"Nemam pojma, slobodno, nema problema. Mi nju volimo, bila je sa nama u Roterdamu. Sigurno da joj se nešto neće svideti, super, neka kaže, mi volimo da čujemo da možemo da rastemo na najbolji mogući način."

foto: ATA Images

Ivanu su pitali čega se seća kada se osvrne na prošlost i saradnju sa grupom Models.

"Ja sam se plesom bavila, nikada nisam bila stalna članica grupe. Imala sam nekoliko nastupa sa njima, nikad nisam potpisala nikakav ugovor. One su stvarno bile popularne, imaju ozbiljne hitove", ističe ona.

Sanja je progovorila i o bivšem dečku Nikoli Đorđeviću, učesniku Zadruge.

"On nije trener. Ja nemam tip muškarca, neke druge stvari dolaze u obzir, ne bežim od napucanih likova", bilo je sve što je rekla, a na navode da se grupa raspada, dodale su:

"Mi se raspadamo samo od posla, samo nove projekte izbacujemo, ti navodi nisu tačni... U svakom kolektivu postoje sukobi, ali ovaj posao ne postoji bolji... Svaka ima zaj*ban karakter, ali uvek nađemo kompromis, naučile smo jedna sa drugom. Sve zavisi kakav je dan."

foto: Kurir

Kurir.rs/K.Đ.

