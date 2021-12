DOĐEM JA KOD NJEGA U SARAJEVO, A ON MENI KAŽE: SLUŠAJ MALA! Suzana Mančić otkrila šta je planirala sa Harisom, a nije joj se DALO!

Jedna pesma vinula je u zvezde Sašu Matića, a malo ko zna da ju je napisao pevač Haris Džinović i to ni manje ni više nego za Suzanu Mančić.

Iako je bila namenjena voditeljki, Haris je pesmu na kraju prosledio Saši, a sad je Suzana otkrila pravi razlog.

- Pre mnogo godina smo Haris i ja pokušavali da napravimo neku saradnju. On je napravio neke pesme za mene i dođem ja u Sarajevo i on mi to svira, meni se mnogo dopadne pesma. I sad ja to pevam, a on me gleda i kaže: "Slušaj mala, 'ajde to malo, daj malo duše". Međutim, u tom uzrastu nisam imala duše za pevanje, tako da je pesmu otpevao on. Inače je pesma bila namenjena meni i svaki put kad je čujem, vrati me u neko vreme. Stvarno je pesmetina - ispričala je Suzana u emisiji "Zvezde Granda Specijal" i otkrila šta ju je koštalo pevačke karijere:

- Dok sam u svojoj karijeri razmišljala kako izgledam, nisam mogla da otpevam kako treba. Kada sam prestala da razmišljam o tome, kad sam pustila dušu i srce, onda je krenula pesma. Ali kasno!

