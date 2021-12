DRAGANA MITAR RAZVEZALA JEZIK: Gde god se ja pojavim tu nastaje HAOS, kako je u Zadruzi, tako je i napolju! Progovorila o DEČKU

Bivša zadrugarka Dragana Mitar pojavila se na nedavno održanom rođendanu Milice Kemez, te je tom prilikom mnoge iznenadila, jer je na događaj u jednom prestoničkom lokalu pristigla sama.

Ona je za Pink progovorila o prijateljstvima nakon "Zadruge", kao i o privatnom životu, koji je uvek bio zanimljiva tema sedme sile. Dragana se na samom početku dotakla slavljenice, te okrila da je sa Kemezovom ostala u najboljim odnosima po završetku "Zadruge".

- Milici sam poželela sve ono što želim i sebi, a to je da se ostvari na svim poljima. Na nekima je već ispunjena, ali ja joj želim da ostvari sve, da bude zadovoljna i srećna, jer mislim da to ona i zaslužuje - otkriva bivša zadrugarka, pa dodaje:

- Ona je jedino od par osoba sa kojima sam ostala u kontatku nakon "Zadruge". Ja generalno nemam veliki krug ljudi oko sebe, ali sa svima sam okej, ali ne družimo se često. Sa Milicom sam kliknula, mislim da nam naša energija jarca odgovora, tako smo kliknule, verovatno je to razlog zašto se tako dobro slažemo - kaže Dragana.

Simpatije prisutnih muškaraca nisu izostale kada je Dragana u pitanju, a ona se osvrnula na to zašto je na rođendan došla sama.

- Što se tiče tih komentara, ja sam navikla da gde god da se pojavim - napravim haos! To ste videli u "Zadruzi", takva sam i u spoljnom svetu, ali se uvek trudim da ostanem dosledna sebi i prizemna. To je taj neki moj odbrambeni gard, jarčevi su inače hladni, zatvoreni su, do njih se teško dolazi - priča Mitrova, pa nastavlja:

- Večeras sam ovde sama, ovo je rođendan moje drugarice, malo i ja da se opustim... Svoj privatni život bih držala po strani, tako da ću od sada na događaje dolaziti sama. Ne postoji mogućnost da me bilo ko ukrade, nakon proslave idem kući. Volim ovakve rođendane svojih prijatelja, osećam se prijatno, uvek bude neka pozitivna energija, baš volim da se provedem kod svojih prijatelja bez ikakvih problema, osećam se kao na svom rođendanu - zaključuje Dragana.

