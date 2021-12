OVOG LUKSUZA SE ODREKLA I OTIŠLA NA AVALU: Pogledajte u kakvom je SALONCU od 300.000 € u centru BG živela Verica Rakočević!

Verica Rakočević, pre nego što se sa suprugom Veljkom Kuzmančevićem preselila na Avalu, uživala je u luksuznom saloncu u srcu Beograda. Veliki stan pre nekoliko godina prodala je, kako se pričalo, za 300.000 evra i sa suprugom Veljkom Kuzmančevićem preselila se u prirodu, daleko od gužve.

Na pitanje da li joj nedostaje nekadašnji život, zapravo luksuz, Verica je svojevremeno odgovorila:

‒ Prvo bi trebalo definisati luksuz. Za nekog su to „Louis Vuitton“ tašna, „Chanel“ kostim, dijamanti, limuzine, skupi hoteli. Nažalost, dobar deo života i sama sam verovala da je sve to zaista luksuz. Onda sam zaključila da njegov sinonim može biti samo apsolutna sreća, ona koju ne mogu da nadoknade nikakav skupoceni nakit, prestižne marke garderobe, avioni ili besna kola. Međutim, iako deluje jednostavno, do takvog luksuza se najteže dolazi. Morate imati predispozicije da ga shvatite i prihvatite. Danas, kada prolazim pored nekadašnjeg stana, naježim se. U dvorištu pored nas možete da vidite koze kako mirno pasu. Pre neko veče ugledali smo ježa. Uspavljuju nas zrikavci. Živim u pristojnom komforu, a luksuzom smatram mogućnost da svakog jutra mirišem ove divne ruže, da uživam u bezgraničnoj ljubavi koju mi Veljko pruža i sigurnosti koju mi je doneo naš odnos.

Depresiju je izlečili poslom, a ljubavlju i bekstvom u prirodu izlečila je – život.

‒ Jedan prijatelj mi je nedavno rekao: „Znam te iz perioda kada si plivala u novcu, ali nikad nisam video ovakav osmeh na tvom licu“. To vam sve govori. Novac nije garancija sreće, nikakvi milioni i trilioni. Moja dobra drugarica koja živi u Los Anđelesu često napominje koliko se raduje mom novootkrivenom životu, jer pored nje stanuju žene najbogatijih ljudi na svetu koje imaju sve osim sreće.

