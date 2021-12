SVAKI PUT SAM SE PREBROJAVAO I IMAO PARA SAMO ZA DORUČAK! Dejan Matić otkrio nepoznate detalje iz života, evo čime se BAVIO!

Dejan Matić više od 20 godina je na muzičkoj sceni, a malo ko zna čime da je bio bubnjar pre nego što je uplovio u pevačke vode.

Naime, on je prve honorare uzimao kao muzičar, a sada se prisetio perioda kada je zarađivao samo za doručak.

foto: Kurir Televizija

„Ne bežim od tog perioda i tih lepih dana jer su meni bili stvarno lepi i srećni. Ponosio sam se time što sam bubnjar, a usput sam voleo i da pevušim za svoju dušu. Imao sam neku svoj ekipu sa kojom sam tezgario. Posle nastupa sam se svaki put prebrojavao i uvek sam imao novca za doručak. Eto, toliko sam zarađivao kao dečkić“, rekao je Dejan za Nova i dodao:

"Kada sam došao do cifre od 100. 150 maraka, bio sam presrećan. Ni to nisu neke cifre, ali u odnosu na period pre nego što sam došao do tih para, zaista jesu bile velike. Radilo se svako veče po kafanama i beogradskim splavovima. Drugo vreme je bilo, nekako drugačije. I gosti su se prema izvođačima ophodili sa više poštovanja, a bilo je ljudi iz raznih svera", kazao je folker.

foto: Sonja Spasić

Kurir.rs/I.B/Nova

