POKAJALE SE I TRAŽILE POMOĆ: Ana, Edita, Marina, Dalila dale 300 € da povećaju USNE, pa platile vrtoglave cifre da izvade SILIKONE

Sve je veći broj poznatih žena koja traže spas kod estetskih hirurga nezadovoljne izgledom svojih usana.

Ali, sada ne trče kako bi ih povećale silikonom i drugim veštačkim materijalima, već da ih se reše. Među prvima koja je izvadila silikon iz usana je Bojana Rajić.

- Svečano objavljujem da sam danas izvadila silikone iz usana, mislim da bi me manje bolelo da su mi bubreg na živo vadili - napisala je na Instagramu.

To su uradile i Ana Nikolić, Aleksandra Džidža Stojković, Edita Aradinović, Marina Visković i druge pevačice, ali i influenserka Tamara Kalinić, koja je intervenciju prikazala uživo na svom Jutjub kanalu, kao i rijaliti zvezde Dalila Mujić, Ana Korać, Sanja Stanković, Soraja Vučelić i Tamara Đurić.

- Izvadila sam silikone iz usana. Kada bolje razmislim i nisam neki ljubitelj silikonskih usana, ali kako kažu mladost, ludost - rekla je Đurićka.

Dalila je objavila fotografije sa koncima i istakla da joj je drago što ponovo ima prirodan izgled.

Zbog čega sve više ne samo poznatih žena vade silikone, ali u najviše slučajeva biopolimer, objašnjava nam specijalizant plastične hirurgije doktor Zoran Rizinski.

- Sintetski materijali poput silikona, biopolimera i metakrila ostaju doživotno u organizmu. To je i glavni razlog zbog kojeg se žene u Srbiji i svetu odlučuju za njih. Negativno je to što se silikon ponaša kao strano telo, organizam pokušava da ga izbaci, ne prihvata ga kao deo tkiva. Može da sve izgleda dobro dve, tri godine, ali onda usne počinju da se krive zbog bujanja ožiljnog tkiva oko biopolimera, i tada nastaju komplikacije - stvaranje neravnine usana, kesica sa donje strane usana. Stvaraju se tvrdi bolni čvorići. Estetski to ne izgleda dobro. Većina pacijenata ima i zdravstvene probleme, stvaranje ogromne infekcije oko usana koju rešavamo hirurškim putem - kaže doktor Rizinski i objašnjava kako se rešava ovaj problem:

- Najpre probamo ubrizgavanjem kortikosteroida koji smanjuju upalni proces u predelu usana i smanjuju ožiljno tkivo koje se nalazi oko biopolimera. Ukoliko to ne daje rezultate, ili pacijentkinja nije zadovoljna, hirurški se otklanja materijal. Ovu intervenciju rade isključivo dobri specijalisti plastične hirurgije. Radi se u lokalnoj anesteziji, procedura traje od 30 do 40 minuta. Rez se nalazi sa unutrašnje strane, vadi se 80 do 90 posto materijala, nažalost, ne može sve da se izvadi u jednom aktu zato što se deo bipolimera nalazi u samom mišiću oko usana.

Inače, pacijenti uglavnom traže da se ponovo koriguju usne, jer su manje nego što su bile. To se radi nakon šest meseci, a stavlja se isključivo hijaluron što su uradile i naše poznate ličnosti.

- Stavljanje biopolimera je po usni oko 150 evra. Vađenje po usni košta od 550 evra pa naviše. Hijaluron je po mililitru oko 250 evra - završava doktor Zoran Rizinski.

Rad na crno Biopolimer zabranjen materijal Naš sagovornik ističe da je važno znati da je biopolimer zakonski zabranjen. - U celoj Evropi je neregistrovan materijal. Ja ga ne ubrizgavam i nikada ga ne preporučujem kao materijal za povećanje usana. U Srbiji se s njim radi na crno i nadrilekari, koji su uhapšeni, su radili s njim. A žene se odlučuju za taj materijal jer je jeftiniji. foto: Shutterstock

