NENAD ALEKSIĆ ŠA ULAZI U ZADRUGU 5? Reper se naoštrio: Mnogi imaju ogroman strah od mene, suočiću se OČI U OČI sa njima!

Nenad Aleksić Ša prokomentarisao je sve teme iz rijalitija ,,Zadruga 5", a onda se dotakao njegovog odnosa sa bivšom devojkom Tarom Simov.

Ša je za Republika.rs otkrio sve o potencijalnom ulasku u rijaliti ,,Zadruga 5", a onda je prokomentarisao sve najzanimljivije teme sa imanja u Šimanovcima.

Da li si poželjan u rijalitiju?

- Vidim da mnogi imaju ogroman strah od mene i treba da imaju, ako budem ušao, znaćeš o kome pričam, ne pričam konkretno o Tari, ja volim da se suočim oči u oči sa svima, lako je pljuvati dok su sa one strane, mislim da me se plaše, ne priželjkuju moj ulazak, ali možda me baš time priželjkuju. Nikad se ne zna, voleo bih da se suočim sa mnogima, da li napolje ili u Zadruzi, videćemo, ali nema tu mnogo šmekera!

Koja priča ti je najzanimljivija?

- Ove tuče i svađe mi nisu interesantne, iako sam učestvovao u mnogima, ali Dalila i Dejan, Dejan je ne znam šta je sa dečkom, gledao sam ga drugačije, bio mi je gotivac, ali sada da neko spava na tvoje oči sa drugim dečkom, a ti se pomiriš, a znaš šta mi je fascinantno, da se on izvinjava njoj, ne znam, da li je momak omađijan ili šta već.

Da li bi mogao da uporediš Dalilu i Dejana sa Tarom i tobom?

- Naša priča je bila prava, prave emocije, iako sam ja u nekom periodu krio, ali su bile prave emocije. Ja sam posle priznao kada je došlo vreme, ne mogu da poredim tu priču, to je i te kako je fejk! Ja sam govorio u startu, Dalila vapi za popularnošću, to su ono da joj fanovi šalju poklončiće, mislim da je bio dogovor da se raziđu, sad da li je bio dogovor da spava sa drugim momkom, ne verujem, ali vidiš da su bolesni.

Da li se plašiš da će ti se vratiti emocije prema Tari ukoliko uđeš u rijaliti?

- Ne plašim se, ja sam prespreman i psihički, i fizički, ovakav nisam bio pre deset godina, resetovao sam se, što se tiče toga, mislim da se ne bi vratile emocije, ali opet, ja kažem nešto, pa demantujem sebe, ali nikad ne reci nikad.

Da li misliš da je ljuta na tebe, te da zbog toga potencira odnos sa Matejom?

- Ona i dok smo bili zajedno, to se potezalo, bilo je onako malo, malo, pa se spomene Mateja, ona je negirala da ima bilo kakve emocije prema njemu, ali to je očigledno. Mene nervira što uđe neko, kaže joj neku informaciju, pa poludi. Jedino me nervira to što ne proveri, pre nego što me pljuneš, proveri, nema potrebe da me hvali, ali i te kako nema potrebe da me pljuje.

Ti si napisao da imaš dosta toga da ispričaš o Tari na Instagramu, o čemu se radi?

- Uopšte o nama, kada neko priča jedno, a ti nemaš pravo da demantuješ... Suočimo se, pa da vidimo šta je istina, mnogo toga nije istina što ona govori, oboje smo pogrešili, ne samo ja, oboje smo bili ljubomorni, ne samo ja.

Kako gledaš na odnos Maje i cara?

- I te kako, bolesno! Ono je... I ja sam se pokazao, nešto nenormalno, ali ni približno njihovoj situaciji, tuče non-stop, klanja, opet moraš da imaš ručnu, u svemu! Malo preteruju, i te kako mi ne idu jedno uz drugo, ali ako vole to u čemu su, ali Maja voli Janjuša, ja sam to i njoj rekao, ja znam to, da je slaba na Janjuša, 100%, ali Janjuš ne želi da se vraća, mada nikad ne reci nikad, može tu da se izdešava sve i svašta, koliko god da je delovao nenormalan odnos njih dvoje, bili su simpatični.

Kurir.rs/Republika/MM.

