CECI SAMO TO FALI U ŽIVOTU! Ražnatovićeva otkrila da JEDNU stvar nije ispunila u 2021: Taj doživljaj se ne može opisati!

Folk zvezda Ceca Ražnatović sumirala je 2021. godinu i otkrila šta priželjkuje u 2022.

Ceca kaže da, iako je imala posla ove godine, priželjkuje život kakav smo vodili pre pandemije korona virusa.

- Lepa godina, pokušavali smo da se izvučemo iz pandemije i svi živimo. Ja sam mnogo tokom leta radila, ali nije sve po starom. Fali nam taj naš stari način života i vedrina u ljudima - rekla je pevačica u emisiji "Premijera Vikend Specijal".

Ona je navela da u 2022. godini priželjkuje da snimi album, održi još jedan veliki koncert na Ušću, kao i da ode na neko lepo putovanje.

- Sledeće godine želim da snimim album, to mi se nije desilo ove godine. Jako bih volela da se to desi, ali i da otputujem negde. Jako bih volela da se Ušće ponovi, fali mi ta masovnost i energija, to se ne može opisati. Taj doživljaj se ne može opisati - rekla je Ceca.

