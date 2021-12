POZNATA PEVAČICA BEZ PREBIJENE PARE U PATIKAMA ZAKUCALA NA VRATA POPOVIĆA: Njoj je Saša spasao karijeru i danas je deo ESTRADE!

Pevačica Indira Radić na početku karijere izdala je dva albuma. Međutim, nakon velikog uspeha ona je ostala bez novca i pomoć potražila od Saše Popovića.

Saša se jednom prilikom prisetio kada je prvi put upoznao ovu slavnu pevačicu i kako je izgledao trenutak kada je došla da potraži pomoć.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

"Indiru sam prvi put upoznao na jednoj turneji u Švajcarskoj, a prvu saradnju ostvario sa njom 1996. godine. Došla je u produkciju "Zam", onako u patikama, farmericama i rekla: "Je l' možete vi meni nešto da uradite? Ja para nemam, ako može nešto da se uradi, uradite, ako ne, laku noć i doviđenja". Ja sam rekao da ću joj uraditi album i da se javi prvog septembra", otkrio je Saša pre nekoliko godina u emisiji na Grand televiziji.

Indira se u poslednje vreme povukla se iz medija ali ima redovne nastupe. Kako je jednom prilikom rekla, odlučila je da svoje mesto prepusti mlađima.

"Toliko me je bilo u novinama, po emisijama, davala sam intervjue... Sad imam ozbiljne godine. Nemam ni povoda da se pojavljujem u medijima, a s druge strane, ima toliko mladih ljudi koji treba da nađu svoje mesto u ovom poslu i prepuštam njima to. Ja sam svoje mesto našla, hvala Bogu. Sve što od mene možete čuti to je putem pesama. A ljudima koji prate moj rad obratim se i preko društvenih mreža, opet kad imam neki povod", rekla je pevačica nedavno.

foto: ATA Images

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:08 ŽENA ZVEZDE GRANDA RAZGOLITILA SE USRED ZIME: Voditeljka pozirala sva u ZLATNOM i omamila jači pol