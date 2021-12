RELJA POPOVIĆ SIN JE OVE SRPSKE DIVE: Niko nije znao to dok nije UMRLA, a svi su mislili da mu je OVAJ GLUMAC otac!

Reper Relja Popović nikada javno nije govorio o svojoj porodici. Put do zvezda gradio je sam, polako, a malo je bilo onih koji su tada znali da je on sin jedne od najvećih ikona srpske kulture. Još kao dečak od dve godine ostao je bez oca i živeo je sa majkom. Sve do njene smrti nije se znalo da je ona čuvena balerina Zoja Begoli.

Zoja je bila baletska ikona Narodnog pozorišta. Bila je prva solistkinja baleta i dugogodišnji repetitor Narodnog pozorišta u Beogradu, pedagog u jednoj baletskoj školi i profesor na Akademiji umetnosti. U nacionalnom teatru zavladala je velika tuga kad se pronela vest o njenoj smrti. Posle duge i teške bolesti, Zoja je preminula početkom januara 2017. godine.

U istoriji kulture upamćena je i zbog ljubavne priče s čuvenim jugoslovenskim glumcem Farukom Begolijem. Zoja i Faruk bili su u braku 18 godina, a balerina je zadržala njegovo prezime i kad su se rastali.

foto: Privatna Arhiva, Print Screen

"Više ne govorim o ljubavima jer je postojala jedna prava ljubav i brak. Bili smo 18 godina zajedno. Mislim da je balerina i do danas zadržala moje prezime. Kad se završilo, završilo se, nažalost. Ostali smo prijatelji. Čujemo se telefonom povremeno. Najviše smo se čuli tokom rata. Kad smo shvatili da smo dobro i ona i ja, sve ređe i ređe smo se čuli. Bogat sam tom ljubavlju, bogat sam tom ženom. Zahvalan sam joj što mi je pružila jedno saznanje, divnu ljubav, brak, divno druženje i divan deo života", rekao je Faruk u jednom intervjuu neposredno pred smrt. Preminuo je u Prištini 23. avgusta 2007. godine.

foto: Damir Dervišagić

Relja je otkrio i kako je ostao bez oca i ko je on bio, budući da su mnogi misili da mu je Faruk otac, a da to on pokušava da sakrije.

- Pisali su da je Faruk Begoli moj otac, što nije. Prosto, i ja bih se tako prezivao, ako mi se majka već preziva Begoli i ako mi je otac Begoli, jako teško bi bilo da ja budem Popović. Pokušavali su čak da naprave razne konstrukcije kako pokušavam da sakrijem svoje albansko poreklo. Čak i da sam Albanac, ili odakle god, ja ne bih pokušavao da sakrijem svoje poreklo. Imam podjednaku ljubav prema svim narodima i prema svim dobrim ljudima i podjednako ignorišem sve loše ljude - započeo je Relja priču za IDJTV, pa istakao da je njegov otac Srđan Popović, nekadašnji sportski novinar.

- Moj otac je bio sportski novinar, najveći deo svog života je proveo u listu "Večernje novosti", gde je i moj ujak, mamin brat, radio. Bio je veliki navijač Partizana - rekao je on i otkrio da je od oca nasledio ljubav prema pomenutom klubu.

foto: Printscreen/Ami G

Kurir.rs