PEVAČ SE RAZVEO PROŠLE GODINE, A VEĆ PLANIRA DRUGU SVADBU! Ne krije da uživa sa novom devojkom: Volimo se!

Pevač Amar Gile Jašarspahić sumirao je utiske 2021. i otkrio da li mu je ova godina bila uspešna.

- I jeste bila dobra i nije... Pasovalo mi je jer sam provodio više vremena sa porodicom, sa sinom, pošto mi je falilo to dok sam radio, jer nisam mogao ni dva dana da sastavim sa njim, pa sam bio po 15 dana sa njim, vodio ga na skijanje, ali smo ispaštali što se tiče finansijske situacije. Evo 2022. molim boga da bude bolja, navikao sam da radim. Ali ajde da kažem lepa je bil, jer ništa ne može zameniti porodicu, ni pare, najbolje je biti sa njima i voleti se - rekao je pevač za Grand.

Gile nakon razvoda uživa u ljubavi sa svojom izabranicom, a kako je otkrio ima ozbiljne planove, te ne čudi ako u narednoj godini ponovo stane na ludi kamen.

- Nešto sam planirao, ali ajde neka to ostane za mene, neću ništa ranije da govorim, nikad se ne zna šta se može desiti, ali eto planirao sam nešto ozbiljnije, sad kad će se to desiti još ne znam. Još sam u vezi, volimo se - kaže pevač.

Paketiće za sina već je pripremio, a praznična atmosfera već je zavladala u njegovoj porodici, međutim ovakvi znaci pažnje nisu samo za praznike već se pevač trudi da svakodnevno bude posvećen svom detetu i bude što bolji roditelj.

- Ja kad god ga vidim uvek mu nešto kupim, ja sam njegov paketić... Svaki dan ga ili nazovem ili mu nešto kupim, tako je to kad si roditelj - kaže on.

Na poslovnom palnu sprema brojne novitete kojima će obradovati svoju publiku.

- Neću da obećavam, ali mislim da će pesma izaći do Nove godine, jedna balada koja govori o mom životu i po meni će to biti najveći moj hit do sada - kaže Gile, koji tvrdi da je bakšiš sa nastupa vraćao publici i da nije od onih pevača kojima je najbitnije da se dobro zaradi na svirkama:

- Svi znaju koliko kolege uzimaju, to je javno, ima i na Jutjubu, međutim ja sam vraćao bakšiš ljudima, meni ne treba, ja sam dogovorio svirku koliko treba i to je to. Imao sam priliku da uzmem brdo para, ali me ne zanima, vraćao sam, znaju to ljudi.

