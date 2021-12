DRAMA U NIŠU! Ivan Marinković posetio sina, pa se žestoko posvađao sa Miljaninom sestrom Tijanom! Evo šta se dešavalo kod KULIĆA!

Miljanina sestra Tijana Kulić žestoko se posvađala sa Ivanom Marinkovićem kada je došao u Niš da posle tri i po godine vidi malog Željka.

Ona je veoma vezana za dečaka kog stalno čuva, pa je mnogo povredio način na koji se Marinković ophodi prema sinu.

On je prema dečaku bio veoma hladan prilikom prvog susreta posle toliko godina, a sve vreme je pričao o svom psu.

- On je govorio kako mora da vodi kuče da se šiša. Samo je o psu pričao. Tijanu je to razbesnelo pa je počela da viče na njega. Svašta mu je rekla, svađali su se sigurno 40 minuta. Mi smo svi bili u šoku - kaže Miljana za Informer.

Tijanu je, prema Miljaninim rečima, iznerviralo što sa više ljubavi priča o životinji nego o svom detetu, ali i zato što je to malo vremena provodio sa njihovim roditeljima, a ne sa Željkom.

- Željka je iskoristio samo za slikanje i Tijana mu je to rekla. "Bitniji ti je ker od rođenog sina", urlala je Tijana. "Sediš tu i gledaš televiziju, a dete te je željno. Ne znam što te je Miljana uopšte zvala da dođeš", govorila mu je moja sestra. I on se drao na nju. Ma bile su to užasne scene.

