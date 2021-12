UHVAĆEN! Milan Marić RASKINUO sa starijom devojkom Jelenom, a i dalje živi u njenom STANU! (VIDEO)

U poslednjim objavama na društvenim mrežama i u medijima Milan Marić govorio je da je trenutno sam, odnosno da nije više u vezi s Jelenom Pavlović, ali ipak i dalje živi u njenom stanu na Vračaru.

Ekipa Kurira juče je fotografisala i snimila glumca kad je dolazio do zgrade u kojoj je stanovao s partnerkom koja je od njega starija 19 godina. Ispred se i dalje nalazi njegov motor koji je vozio dok je bilo lepo vreme, što verovatno znači da se iz stana nije selio.

Komšije koje smo sreli u blizini ulaza u zgradu rekle su nam da njega stalno viđaju, ali ne i Jelenu, kao i da su njih dvoje zajedno videli samo dva puta, i to pre nekoliko meseci.

Taman kad smo se raspričali sa jednim od suseda, ugledali smo Milana kako prilazi i javili smo mu se, ali on nije bio raspoložen. Pogledao nas je, a onda prišao ulazu, otključao vrata i ušao.

Zagonetan

Prve naznake da je Marić raskinuo s Pavlovićevom pojavile su se nakon njegove objave na društvenim mrežama.

- Vreme je za nas, ljude, da počnemo neke promene... Hajde da promenimo način na koji jedemo; hajde da promenimo način na koji živimo; i hajde da promenimo način na koji tretiramo jedni druge. Jer onaj stari ne funkcioniše... Na nama je da uradimo ono što moramo da bismo preživeli.

Mnogi su ovo protumačili i kao da je Milan napravio promene po pitanju ljubavnog statusa. Na sve to nadovezao se nedavni intervjuu u kojem je na pitanja o ljubavnom životu rekao da je sam sebi prioritet.

- U fokusu sam trenutno ja, sam sebi, ne ljubav. To je fokus - kazao je on. Da su Milan i Jelena u vezi, saznalo se sredinom septembra. Tada smo otkrili da su njih dvoje mesecima u ljubavi, ali da su to krili od javnosti, delom i zbog toga što je Pavlovićeva nedavno okončala dugogodišnji brak. Ona je dugo bila na čelu jedne velike kompanije i ranije je češće bila prisutna u medijima. Kad su mediji počeli da pišu o njenom odnosu s Marićem, Jelena se oglasila preko advokata i potvrdila da su zajedno.

Voli starije

- Ističem da Jelena Pavlović nije napustila svoju porodicu, već se sporazumno razvela od svog bivšeg supruga, što nema nikakve veze s Milanom Marićem, a da je njen sadašnji život sa uglednim umetnikom informacija iz njenog privatnog života koju ima pravo da štiti, jer nije nosilac javne niti političke funkcije, niti je interes javnosti za objavljivanjem informacija iz njenog života pretežniji u odnosu na njen interes da isti štiti i da dalje spreči objavljivanje ovakvih informacija - istakao je njen advokat.

Poznato je i da je Milan pre veze s Jelenom bio u ljubavi s koleginicom iz Hrvatske Ninom Violić. Upoznali su se u Beogradu 2014, kad je ona u srpskoj prestonici gostovala sa predstavom "Kako smo preživele". Milan je tada imao 24, a Nina 42 godine. U vezi su bili šest meseci, a o svojoj ljubavi gotovo nikad nisu govorili za javnost.

Počastio se Kupio skupoceni auto Milan Marić jedan je od najtraženijih glumaca i logično je da sada zarađuje više nego ranije. Od mnogobrojnih projekata, kao što su "Besa", "Toma", "Državni službenik" i drugi, Milan je prihodovao dovoljno da sebi kupi automobil koji nije nimalo jeftin. foto: Kurir U pitanju je terensko vozilo "volvo" čija je cena blizu 30.000 evra, pod uslovom da je nov i s kompletnom opremom.

Kurir.rs/ Ljiljana Stanišić

