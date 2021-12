PSOVAO ME JE I VREĐAO! Miljana Kulić iznela detalje brutalne svađe sa Ivanom Marinkovićem: Žao mi je što sam ga zvala da vidi SINA

Miljana Kulić kaže da je Ivan Marinković njihovom sinu Željku doneo veliku pidžamu kada je došao u nedelju u Niš da ga vidi.

Bivša učesnica zadruge kaže da je Marinković dete video prvi put posle tri godine i da je prema njemu bio veoma hladan.

foto: Nemanja Nikolić

Iako nije želela da se svađa sa Ivanom, Miljana nije mogla da mu ćuti, pa ga je prozvala zbog poklona koji je doneo.

- Poklonio mu je neku plišanu pidžamicu koja je za dete od sedam, a ne od tri godine. Rekla sam Ivanu da će detetu ta pidžama biti taman kada dođe sledeći put da ga vidi, za tri, četiri godine. Tada je počeo da viče na mene, i da govori da sa njim ne mogu da se igram rijalitija. Psovao me je, vređao. Ma on je dno dna! Žao mi je što sam ga uopšte zvala da vidi dete, ali to sam uradila zbog svog sina. On pati za ocem - kaže Miljana za Informer.

Nakon što je napustio njihov dom, Ivan je zvao Miljanu i žestoko je izvređao.

- Govorio mi je da pušim ku*ac, da sam bolesnica, da jedem go*na. Bio je baš besan i odvratan prema meni. Taj čovek nije zaslužio nikada više da vidi dete. Ionako nema želju da provede vreme sa malim.

foto: Printskrin/Instagram, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Kurir.rs/Informer/M.M.

Bonus video:

00:13 MILJANA KULIĆ NEMA POJMA ŠTA SE DEŠAVA NAPOLJU: Zola preuzeo stvar u svoje ruke, evo kakav MALER se desio rijaliti zvezdi (VIDEO)