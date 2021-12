KAJAĆU SE DO KRAJA ŽIVOTA Kristijan Golubović NIKAD ISKRENIJI o bivšoj ženi Ivani: TREBALO JE SAMO DA ME NAZOVE, SVE BIH PREKINUO

Kristijan Golubović progovorio je iskreno o trenutku kada je prevario Ivanu Veljković.

Kristijan Golubović je za portal Republika.rs iskreno govorio o trenutnim dešavanjima u petoj sezoni rijalitija ''Zadruga'', te žestoko opleo po Maji Marinković, FIlipu Caru, Dalili i Dejanu Dragojeviću.

- Anomalni čin sva tri učesnika, izazivaju kontroverzu i razbilo je sve tabue, ljudi se gade same pomisli da budu u vezi sa nekim. Ovo je samo repriza Janjuš i Maja samo se drugačije zove čovek, već smo videli to i sa Čorbom i Mensurom. Sistem vrednosti im je dno dna, Car, Dalila, Dejan i Maja su na samom dnu i pokušavaju da iskopaju rupu - rekao je Kristijan.

Kako je i sam bio u istoj situaciji, Kristijan otkriva da li bi mogao da bude sa drugom ženom u krevetu, dok je njegova zakonita supruga pored njega.

- To je poligamija, to je origja, blud, razvrat, nemoral. Do onih granica kada padnete na dno, pokušate da odete još dublje. Ja sve što sam uradio Ivani Veljković, ne treba da bude ni za polemiku, a kamoli za pohvalu. Ja kao takav i dan danas se kajem zbog tog postupka, jako nemoralno i nečasno urađeno sa moje strane. A opet je bilo izazvano nekim velikim razlozima, a da me je samo jednom pozvala tada i rekla svašta, mislim da bih bio kao da me je brzi voz pregazio, ja bih se odmah trgao, tog momenta mislim da bih sa Kristinom završio - iskren je Kristijan i dodaje:

- Kajem se i kajaću se ceo život.

