ŽENA OD SULTANA ZA KURIR: U 2021. sam doživela veliku zaljubljenost, ali i GUBITAK BAKE I DEKE!

Tijana Milentijević jedna je od pevačica mlađe garde koja se u zvezdano nebo vinula sa samo jednom pesmom - "Žena od sultana".

Pevačica, koja je uradila i nastavak svog hita "Kako ostaviti lava", otkriva koji su to najlepši i najtužniji trenuci u njenom životu, a koji su obeležili godinu na izmaku.

- Meni, kao i svima, poslednje dve godine obeležila je pandemija koronavirusa. Jedva čekam da prođe. Na profesionalnom planu, to je svakako moja pesma "Kako ostaviti lava", koja je svojevrsni nastavak pesme "Žena od sultana", koja me je i proslavila. Privatno, pamtiću je po tome što sam bila jako zaljubljena, a ono što me je najviše rastužilo, bio je gubitak bake i deke, za koje sam bila izuzetno vezana. To je nešto najlepše i najtužnije što se meni dogodilo 2021. godine - rekla nam je Tijana.

U Deda Mraza ne veruje, a novogodišnje želje su joj jako skromne.

- Što se tiče mojih novogodišnjih želja, želim pre svega zdravlje, a odmah nakon toga da cela ova pandemija prođe, da se sve završi, da nas sve napusti ova kolektivna depresija i strah da li će nas opet zatvoriti ili neće, o čemu svakodnevno razmišljamo. Ja sam jako detinjasta osoba po prirodi, ne verujem u Deda Mraza, ali bih volela da postoji, najviše zbog iznenađenja i kako bih što duže uspela da sačuvam to dete u sebi.

Najlepši poklon koji sam dosad dobila je moja kuca. Svake godine dobijam mnogo poklona, ali to mi je svakako najdraži. Ono što poželim sebi za najluđu noć, uvek mi se nekako ostvari. Bitno je da mislimo pozitivno, jer kakve su nam misli, takav nam je i život - uverena je Milentijevićeva.

Na kraju, prokomentarisala je i snimak koji je postao viralan na Tiktoku, a na kome se nalazi ona kako nevešto uzima ogroman bakšiš, koji joj je sve vreme ispadao iz ruku.

- To je meni bilo presmešno, ja sam taj snimak podelila i na svom profilu. Taj snimak je toliko kružio na Tiktoku da sam danima samo to mogla da vidim na toj aplikaciji. Strašno. Taj čovek je hteo da napravi foru sa bakšišem, meni to nije bila dobra fora, ali ne ljutim se. Ljudi su se smejali i to je najvažnije - završila je pevačica.

