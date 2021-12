VERA MATOVIĆ O TUŽNIM I SREĆNIM TRENUCIMA KOJE OSTAVLJA U 2021. GODINI: Ja sam osoba koja ne plače i koja vodi računa o svemu!

Pevačica Vera Matović je u godini koja se privoci kraju dobila mnogo novih mladih fanova, kada je njena pesma "Miki, Milane" stekla popularnost na platformi TikTok. O novonastalom uspehu, ali i mnogo toga još, Vera je pričala sa nama u novogodišnjem intervjuu.

- Kakva je za Vas bila 2021. godina, "Miki, Milane" ju je obeležila?

- Vi ste rekli, neću ja da pričam. Publika i vi kao novinari sve ste rekli, a ja sam samo to odradila da bude dobra pesma, a posle da li će je slušati... Ispostavilo se da ste je slušali, toliki milionski pregledi. Ponosna sam i na vas što ste prihvatili tu pesmu. Pesma je bila hit i 2009. godine kada se rodila. Tada su se rodila ova deca koja je sad slušaju. To su deca od 12 godina, a zamislite decu od 18 meseci. Jedan kolega mi je slikao i pokazao sina, on peva i umire za tom pesmo. Dete od 18 meseci. Zato mi je jako drago, što su je prihvatili svi, naročito ta deca sa TikToka. A Verka je samo pevala - ispričala je Vera za Pink.rs.

foto: Kurir televizija

- Da li postoji nešto što biste drugačije uradili u svojoj karijeri?

- Uh... Nema ništa, ja bih isto sve. Ovako kako sam radila od početka. Da sam išla odjednom na "krov", ne bi Vera Matović toliko trajala. Mora da se krene sa jednom distancom, sa pesmama koje su se tada pevale, a i sada se pevaju. Svi hoće nešto na brzinu da udare u plafon, a tako se padne. Kuću kad praviš, moraš da napraviš dobar temelj, dobre zidove, pa tek onda krov. Tako sam ja radila. Tiha voda breg roni. Dugi niz godina sam ja u ovom narodnjačkom (svetu ) - istakla je pevačica.

- Da li postoji nešto za čim žalite? BIlo je lepih stvari sa publikom, ali da li možda žalite što više vremena niste provodili sa najmilijima, ove praznike?

- To je to. Ove dve godine unazad sam se bar družila dosta sa porodicom, ali mi je nedostajala publika. Kad naučiš na nešto dugi niz godina, pa te onda preseče, nekako ne možeš da se navikneš. Ali treba ići dalje, ne samo sedeti u kući. Kako bi rekao Ekrem, kuća posao, posao kuća. Naravno, nedostajala mi je publika, izlasci, naročito kad smo bili zatvoreni. Ali život je takav, nismo mi jedini. ceo svet... Ja se ne žalim, nikad se nisam požalila, samo sam se plašila i vodila računa da ne dobijemo to zlo. Verovala sam u vakcinu, svi smo se vakcinisali, preporučujem svima. Ipak se mi pevači družimo i sa publikom, još da nismo vakcinisani, to bi bilo zlo po nas. Ali ima i kolega koji se nisu vakcinisali, nažalost, napustili su nas - rekla je Vera.

foto: Printscreen/Premijera

- Kad stavite na vagu, bilo je suza i smeha ove godine. Kad Vam je bilo najteže, kada ste najviše plakali, a kad najviše smejali?

- Nisam uopšte plakala, ja sam osoba koja ne plače, koja vodi računa o svemu. Ne priuštim sebi taj bol, nisam imala razlog za plač. Hvala Bogu, svi su mi u familiji zdravi. Ali jesam dosta plakala za kolegama. To mi je žao, ali život je takav. Nismo mogli protiv toga.

- Sa kojom željom ulazite u 2022. godinu?

- Samo zdravlje i ništa više. Sve ćemo drugo da rešavamo, mi smo ti snalažljivi ljudi, koji znaju da se snađu i kad nema i kad ima i kad previše ima. LJudi smo koji možemo da priuštimo sebi nešto najlepše, snalažljivi smo kao neka mačka koja se dočeka na noge. Neko tuguje, neko ne, neko je pesimista, ali ja sam veliki optimista. Jedna lepa čestitka koja kaže - u ponoć godine Nove, pokraj vas biti neću, ali znajte da sam prva koja vam želi sreću. Ljubav, sreću, zdravlje i puno lepih snova, neka vam donese godina Novu. Srećnu Novu 2022. godinu želi vam vaša Vera Matović! - zaključila je pevačica.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/Pink.rs/M.M.

Bonus video:

02:24 MNOGO SAM PLAKALA! Vera Matović otvorila dušu, priznala šta je i posle 40 godina duge karijere NAJVIŠE BOLI