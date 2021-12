LUKAS RAZBIO MAKEDONIJU! Folker 15.000 ljudi u SKOPLJU bacio u TRANS (VIDEO)

Aca Lukas ponovo je oborio rekord u Makedoniji. Pevač je sinoć održao koncert u areni "Boris Trajkovski" pred 15.000 ljudi. Prednovogodšnje muzičko zagrevanje folker je imao sa fanovima u Skoplju, a već danas se vraća za Srbiju gde će da nastupa za doček 2022. godine. Hitove muzičke zvezde od samog početka do kraja pevala je puna dvorana.

Lukasu je 2021.godina, po svemu sudeći, bila vise nego uspešna godina s obzirom na to da je i pored pandemije virusa korona bio jedan od najangažovanijih pevača. Ali to nije sve. On je aposlutni je vladar i Jutjub trendinga sa po 5-6 pesama u istom trenutku na trending listi. Njegov duet sa Draganom Mirković "Sad i zauvek" , kao i novi hit "U tri lepe" id alje je na vrhu pregleda na internetu.

