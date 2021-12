PREZIREM LAŽ I LENJOST! BOLI KAD NEKOG NE MOŽEŠ DA POLJUBIŠ: Milica Pavlović otkrila INTIMU i priznala šta želi za Novu godinu!

Milica Pavlović pamtiće 2021. godinu po ogromnom uspehu koji je postigla na poslovnom planu, ali i činjenici da su mnogi pokušali da je sabotiraju.

U intervjuu za Alo "seksi senjorita" otkriva šta želi da zaboravi iz prethodne godine i kakvi su joj planovi za narednu.

Po čemu ćeš pamtiti 2021. godinu?

- Nisam očekivala da ću se zamisliti na ovom pitanju. Cela godina mi je bila jako konfuzna. Emocije su mi pomešane. Sa jedne strane 2021. mi je bila uspešna jer sam zdrava, kao i moja porodica. Voljena sam, objavila sam dva singla za potrebe serije „Pevačica“, snimila duet sa Sašom Matićem, lansirala sam modni brend sa Biljanom Tipsarević. Imala sam uspešne koncerte, lepa putovanja... S druge strane, imala sam i puno problema, suočila sam se sa digitalnim nasiljem, sa gubitkom mnogih dragih ljudi... Zaista, emocije su mi pomešane.

foto: ATA images

Poznato je da si imala blizak odnos s dekom. Koliko ti nedostaje u ovo praznično vreme?

- Boli kad ti neko nedostaje, a ne možeš da ga zagrliš, poljubiš, da mu ispričaš šta ti se dešava u životu... Ali učim da živim sa tim i on je stalno u mojim mislima... Ubeđena sam da je svakog dana tu negde sa mnom i da pazi na mene.

Prvi put si se u seriji „Pevačica“ oprobala u glumi. Da li planiraš da nastaviš s glumačkom karijerom?

- Ovo je bilo novo iskustvo u mom životu i jedan ozbiljan rad na koji sam posebno ponosna. Uskoro kreće snimanje druge sezone i posebno sam zahvalna Gagi Antonijeviću, Nataši Drakulić i Milošu Kodemu, koji su prepoznali to nešto u meni i pružili mi priliku da stvaram nešto lepo i kvalitetno.

Važiš za ambicioznu osobu. Pokrenula si svoj brend, otvorila produkcijsku kuću, ušla u svet glume, koji ti je naredni cilj?

- Prepoznajem kod sebe zdravu ambiciju i nemam problem da to i sama kažem. Ne znam da li ste primetili, ali kada kažu "ambiciozan muškarac", to je kul i poželjno, a kada isto to kažu za ženu, onda se to tretira kao nešto loše. Ipak, ja smatram da nije loše izaći na momente iz tradicionalnih okvira i probuditi kod sebe ambiciju. Ne želim sebe za par decenija da pitam zašto nešto nisam uradila i najvažnije zbog koga nisam. Ne dozvoljavam da me pojedinci ograničavaju svojim mišljenjima. Volim da izađem iz zone komfora, veliki sam radnik, trudim se, obožavam da učim, da pitam kada nešto ne znam, da slušam pametnije od sebe. U prevodu - ne volim osrednjost. Pratim svoj osećaj i "znakove kraj puta" i nikako po svaku cenu. Samo šta mi prija i dokle mi prija.

foto: Printscreen/Instagram

Dosta se spekulisalo o tome da ti neko sabotira karijeru, da li si otkrila o kome je reč?

- Bez dokaza ne mogu ni na koga prstom da upirem, a u dubini duše i dalje želim da verujem da mi niko ne misli loše. Ono što znam i iza čega uvek stojim jeste ono što ja izgovorim ili uradim. Tako da, dokle god je publike koja me voli, ne može mi niko ništa. Volim svoj posao. Svakog jutra kad se probudim zahvalim se Bogu na talentu koji mi je podario.

Priznala si da veruješ da je na tebe bačena crna magija, da li si potražila pomoć vračara i šta si uradila da skineš kletve sa sebe?

- To sam zaista rekla u šali, mada nikad se ne zna. Često se pitam šta se to probudi u čoveku da onom drugom poželi sve najgore. Vernik sam, verujem u dobra dela i lepu energiju.

Šta želiš sebi u 2022?

- U novoj godini sebi želim zdravlja, da sam okružena ljudima koje volim i koji me vole, da objavim svoj četvrti studijski album. Još dosta popijenog proseka i jednu strastvenu ljubav. Deda Mraze, šta misliš, ima li šanse za sve to?

Šta najviše ceniš kod ljudi, a šta te najviše povređuje?

- Cenim dobrotu, humanost, iskrenost, zahvalnost, a povređuje me sve što kod čoveka budi lošu emociju i sve što se radi s namerom da nekog povrediš. Prezirem laž i lenjost.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Alo

Bonus video:

01:32 Specijalno izdanje emisije Sceniranje! Gosti Ivica Dačić, Milica Pavlović i Ivana Dudić