LAĆA ČESTITAO SVIMA NOVU GODINU, A POSEBNO NJEMU: Jednog pevača sin Marine Tucaković je izdvojio, a evo šta je RAZLOG! (FOTO)

Milan Radulović Laća, sin pokojne Marine Tucaković čestitao je svima Novu godinu uz jednu posebnu posvetu.

Naime, Laća je posebno izdvojio jednog pevača kom je danas rođendan, a u pitanju je Mile Kitić koji je napunio 70. godina.

"Srećna Nova, a pre svega, srećan rođendan Miletu Kitiću", napisao je Laća na Instagramu.

Inače, Mile je nedavno najavio duet sa ćerkom Elenom koji je pisao upravo Laća.

"Snimili smo nedavno pesmu, nisam bio za to da ja kao otac snimim sa ćerkom pesmu, mi i nemamo isti fazon, ona peva jedno, ja nešto drugo. Svi su me pitali zašto nešto ne snimamo, i jednostavno sam mislio da to ne bi bilo dobro, međutim, iznenadio sam se kad mi je Laća, sin Marine Tucaković, doneo pesmu koja je strašna! Otpevao sam svoj deo, kao i ona, malo ćemo nešto da korigujemo, i za nekih dvadesetak dana će svi moći da je čuju", rekao je nedavno Mile za medije.

