ČOLA DIPLOMIARNI EKONOMISTA, NEDA UKRADEN IMA DVE DIPLOME, a jedan od najvećih šoumena ima ČAK TRI ZAVRŠENA FAKULTETA!

Mnogobrojne poznate ličnosti danas iza sebe imaju uspešne karijere u javnom svetu, međutim njihovo primarno obrazovanje nije upućivalo na to da će oni promeniti svoje profesije. Naime, veliki broj njih završio je prava, ekonomiju i druge fakultete, a danas se bave potpuno drugačijim poslom. Neki su svoj put našli u glumi, neki u pevanje, dok je nekima ceo život podređen voditeljstvu i novinarskom poslu.

foto: Printscreen

DJ KRMAK NAJOBRAZOVANIJI, ZAVRŠIO TRI FAKULTETA

Goran Žižak, poznatiji kao DJ Krmak jedna je od najobrazovanijih ličnosti sa domaćih prostora, ima čak tri završena fakuleteta: Pravni, Filozofski i Pravoslavni bogoslovski. Pre toga je uspešno završio osnovnu i srednju školu, međutim u javnosti nikada nije pričao o svojim diplomama. Iako su mediji stalno govore o tome da je jedan od najobrazovanijih sa domaće scene, on to nikada nije ni demantovao ni potvrdio. Danas se uspešno bavi muzičkom karijerom, a svojim interesantnim izgledom privlači pažnju javnosti. Kosa ofarbana u nekoliko boja, svakako je njegov zaštitni znak za muzičku karijeru.

foto: Printscreen/Magazin In

Neda Ukraden jedna je od retkih pevačica sa domaće estrade koja se može pohvaliti da je završila dva državna fakulteta - engleski jezik i književnost i pravni u Sarajevu. Rano je počela profesionalno da se bavi muzikom, sa 17 godina snimila je prve pesme i postala slavna u celoj bivšoj Jugoslaviji. Iako je imala blistavu karijeru, nije odustajala od obrazovanja. Najpre je upisala studije engleskog jezika, koje je u roku završila i bila jedan od najboljih studenata.- - Kad je došlo vreme da upišem fakultet, bila sam u strašnoj dilemi. Htela sam da upišem pravo, a moji su želeli da studiram medicinu. Međutim, moje društvo je upisalo jezike, pa sam ja zbog njih odlučila da upišem engleski, a s druge strane, bila sam oduševljena anglosaksonskom književnošću, pesmama, piscima, Šekspirom pogotovo. Otac mi je govorio: „Ti ćeš po podne i uveče da budeš pevačica, a šta ćeš da radiš pre podne? Od čega ćeš da živiš?“ Bili su razočarani što nisam učila za lekara, pogotovo moja baka, koja mi je govorila: „Šta će ti engleski, možeš da odeš u Englesku i tako naučiš jezik, a ne da studiraš“ – ispričala je svojevremeno Neda za „Kurir“.

ČOLA DIPLOMIRANI EKONOMISTA

foto: Dragan Kadić

Jedna od najvećih zvezda na ovim prostorima, Zdravko Čolić, završio je Ekonomski fakultet u Sarajevu. Tada mladog Čolića, zapazio je Kornelije Kovač koji je poželeo da bude član „Korni grupe“ umesto Dade Topića. Uprkos tome što je bio na prvoj godini Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, došao je u Beograd i u grupi se zadržao šest meseci. Snimili su tri pesme: „Gospa Mica gazdarica“, „Kukavica“ i „Pogledaj u nebo“. Nakon toga se vratio u rodni grad i nastavio da studira. Da bi roditeljima ispunio želju, postao je diplomirani ekonomista. Čola je kao mali išao i u muzičku školu i učio da svira gitaru.

foto: Printscreen/Happy

MILOŠ BOJANIĆ ZAVRŠIO VANREDNO SREDNJU, A ONDA I FAKULTET

Folk pevač Miloš Bojanić je u Novom Sadu vanredno završio saobraćajnu školu, a kasnije i Saobraćajni fakultet. Posle školovanja pevač je radio kao direktor u novosadskom preduzeću “Parking”. Nakon prvog snimljenog albuma, Miloš je napustio posao.

- Imao sam dobru platu, odličan posao, ali je ljubav ka muzici prevagnula, te sam nakon snimljenog prvog albuma napustio posao i upustio se u svet muzike . Nije bilo u redu prema ostalim kolegama iz „Parkinga“ da često odsustvujem sa posla zbog pevačkih angažmana - rekao je Bojanić jednom prilikom u medijima.

SUZANA MANČIĆ ZAVRŠILA PRAVA, ALI JOJ TO NIJE BIO ŽIVOTNI POZIV

Voditeljka Suzana Mančić dugi niz godina krasi male ekrane kada god se pojavi na istim. Mnogi komentarišu njenu lepotu koju poseduje, ali retko ko zna da je ona završila Pravni fakultet. Pohađala je osnovnu školu „Đura Strugar“ i Petu beogradsku gimnaziju. Bila je jedan od najboljih učenika u razredu. Paralelno sa gimnazijom je išla u srednju baletsku školu „Lujo Davičo“. Nakon gimnazije je upisala Pravni fakultet, ali ga je zbog karijere završila tek nakon deset godina. Kada su je jednom prilikom novinari pitali zašto je multimedijalna ličnost, jer se oprobala i u glumi, pevanju, voditeljstu, a završila je Pravni fakultet, ona je jasno odgovorila.

- Verovatno zato što mi je zabavno da isprobavam svoje mogućnosti i talente. Volim izazove, retko sebi kažem: "Ja to ne mogu."– rekla je ona jednom prilikom.

foto: Sonja Spasić

Luka Raco je glumac mlađe generacije koji je tumačio razne uloge u popularnim domaćim serijama. Iako su mnogi pomislili da je on diplomirani glumac, to ipak nije tako. Luka je 2013. godine je diplomirao ekonomiju. Veliku popularnost kod lepšeg pola stekao je i zahvaljujući atraktivnom fizičkom izgledu. On je tokom 2012. godine proglašen je za "Mistera Srbije", a pored toga se često pojavljuje u modnim kampanja i svojim atraktivnim izgledom privlači pažnju javnosti.

foto: Ana Paunković

MIRKA VASILJEVIĆ ZAVRŠILA KOMUNIKOLOGIJU, ALI JOJ JE GLUMA ŽIVOTNI PUT

foto: Printscreen/Pink

Glumica Mirka Vasiljević postala je zvezda kao tinejdžerka zbog glavne uloge u filmu “Mi nismo anđeli” gde je rame uz rame igrala sa Nikolom Kojom. Međutim ona nije završila glumu.Simpatije šire javnosti Mirki su doneli i buduće glumačke angažmane. Za ulogu simpatične Janje u sitkomu “Ljubav , navika i panika” dok se emitovala, na Mirkinu adresu pljuštale su samo pohvale. Iako nije završila glumu, Mirka školu nije zapostavila pa je upisala komunikologiju na privatnom fakultetu. Shodno obavezama oko troje dece koje je rodila do 25 godine života kao najveća ljubav fudbalera Vujadina Savića, Mirkino sticanje univerzitetske diplome se odužilo. Uporedo sa svim, Mirka je aktivna u pozorištu, gde je posebno uspešna u komadima za najmlađe.

JEDVA ZAVRŠILI SREDNJU I OSNOVNU

Najveći broj pevača sa domaće estrade su završili samo srednju školu, a među njima su pevačica Buba Miranović je po zanimanju babica, Indira Radić medicinska sestra, Halid Muslimović je metalo-strugar, dok je pevačica Vera Matović završila učiteljsku školu. Da im je pevačka karijera bila prioritet dokaz su i pevačica Dara Bubamara, Ljuba Aličić, Era Ojdanić, Zorica Marković, Zlata Petrović koji imaju završenu samo osnovnu školu.

Kurir.rs/S.M.

