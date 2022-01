NAJTUŽNIJA MI JE BILA 2005. PRVA NOVA GODINA BEZ MAME! Emotivna ispovest Rade Manojlović o praznicima, životu i ljubavi s HARISOM!

Pevačica Rada Manojlović već godinama unazad Novu godinu provodi radno. Takođe, svaki je praznik podseti na majku koja je, nažalost, prerano preminula 2005. godine. Upravo zbog toga praznici za pevačicu više nemaju nikakvu draž.

Osim toga Rada je za 24sedam govorila i o odnosu sa svojim dečkom, pevačem Harisom Berkovićem, planovima za budućnost i svim aktuelnostima.

- Nemam vremena za druge stvari, a i uželela sam se posla. Prošle godine smo skoro celu "presedeli", tako da mi ne smeta što radim. Navikla sam. Novu godinu i ne slavim nešto posebno. Osim prolaznosti vremena i što smo stariji za po godinu u životnom kalendaru, i nema mi neki značaj. Tako da se nešto i ne radujem ni rođendanima, ni novim godinama - taj sam tip. Zauvek bih da budem mlada i zaleđena u vremenu (smeh). Badnji dan i Božić su više moji i praznici moje porodice.

Jesu li ti tužne Nove godine?

- Najtužnija mi je bila 2005. zato što je to bila prva Nova godina bez mame. To mi je bio početak i kraj svakog smisla, veselja i radovanja nekim Novim godinama. Tako da, možda i zbog toga nemam neki poseban osećaj radosti. Nemam više godine kojima se posebno radujem. S druge strane, život ide dalje.

Da li ti sva ta sećanja naviru u vreme praznika?

- Ne razmišljam o tome. Ja sam robot suzdržan od emocija. Jer sam jako emotivna i kada bih sebe pustila da razmišljam o tome, plakala bih danonoćno. Znam kakva sam kada me savladaju sećanja, misli i zato sam nekako naučila da to ne radim sebi. Dobra strana toga je što u životu onda funkcionišeš normalno, nisi svakog dana tužan, međutim, to ima i svoju lošu stranu, a to je skupljanje sve te tuge. Ona mora nekada da se skupi i izađe. Nekad moraš da se isplačeš, a ja to sebi ne dozvoljavam. Ne sećam se kad sam zaplakala, godinama! Ali, to nije dobro jer osećam kako me srce boli... Samo me plaši da se jednog dana to ne odrazi na moje zdravlje.

Sa druge strane si emotivno ispunjena. Uživaš već dugo u vezi sa Harisom Berkovićem, šta ima novo kod vas na ljubavnom planu?

- Jeste, sve je isto, ništa se nije promenilo. Dugo se ne pojavljujemo u javnosti zajedno, takoreći otkako smo u vezi. Osim kada smo morali poslovno, zbog dueta. Tako sam odlučila poučena nekim iskustvima. Nisam bila srećna kad god su mediji pisali o mojim vezama, to mi nije donosilo dobru sreću, zato se sad krijem. Ne zbog toga jer sam sujeverna, već to nije dobro, a i meni je lepše kad ljudi manje znaju. Nisam takva da prezentujem život javnosti na dlanu.

Da li živite zajedno?

- Živimo zajedno, malo smo u Bosni, malo smo ovde. Svaki dan je naš (smeh).

Da li ti i Haris planirate neki viši korak u vašem odnosu?

- Uh... Ima vremena. Naravno da planiramo sve, kao i svi ostali ljudi. Jednostavno, sada imamo druge prioritete, nove pesme... Malo da se pomerimo sa mrtve tačke, da nešto krene da se dešava pa ćemo onda i mi da se aktiviramo na tom planu.

Renovirala si kuću u Četerežu. Koliko si novca uložila i da li ti je pomagao dečko?

- Jao, to me ne pitajte, to je rupa bez dna, tu nikad kraja nema (smeh). Završeno je to pre njega.

U poslednje vreme si vrlo aktivna na Tviteru. Šta je ono što ti je tamo zanimljivo?

- Tviter je moj novi medij, na kome bez zadrške iskazujem svoje stavove, jer nisam dobar govornik. Mnogo mi bolje ide pisanje, nego kada u javnosti govorim, u intervjuima ili nekoj emisiji. Spetljam se, dok sam na Tviteru sama sa svojim mislima.

Takođe si mesecima unazad bila meta negativnih komentara zbog tvojih stavova iskazanih baš na Tviteru.

- Da, nisam znala da čovek ne sme da ima mišljenje ili da mora da misli isto kao i svi, da ga neko ne bi unakazio. Ali posle svake nedaće i nepravde, pravda, dobrota i Bog uvek na kraju pobede. Đavo nikada ne može da pobedi, i za to imamo velike primere kroz istoriju. Svi su kažnjeni koji su grešili, pravda je spora ali dostižna. Iza sebe nemam nikoga, ali naglas govorim svoje mišljenje i baš me briga šta će ko da kaže. Mene čuva nešto najjače i najsvetije što postoji.

