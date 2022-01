IMAM DIVNOG MUŽA, KOD MENE SVE MORA DA BLJEŠTI! Stoja otkrila da je svaki dan srećna, a ovo je KLJUČ! Priznala i šta SPREMA

Stojanka Novaković Stoja progovorila je o svojoj svakodnevnici, željama za Novu godinu, novim planovima i projektima koje je očekuju.

Takođe, pevačica je otkrila koje iznenađenje sprema za svoju vernu publiku, početkom 2022. godine, prenosi Pink.

Koje su tri najlepše stvari koje su ti se dogodile u 2021. godini?

- Meni je svaki dan najlepši, svaki dan se živi. Svaki dan se radujem svemu, najobičnijim stvarima. Prvo što imam divnog muža pored sebe, imam zdravu decu, svoje kučiće. I kada pada sneg i kada sija sunce meni je uvek lepo. Treba biti zadovoljan onim što ti je Bog dao, takva sam žena, ni jedne sekunde ne vidim ništa crno, kod mene sve mora da blješti!

Da imaš čarobni štapić, šta bi promenila?

- Ova korona da prođe, da su svi živi i zdravi. Jedino zdravlje svima, pa i mojim najmilijima. Nije sve u parama i lepim izgledima, zdravlje, pa sve ostalo.

Mnogo se spekulisalo o tvom odnosu sa kolegama, veselom duhu i načinu života. Na koji način to postižeš, koji je recept za to?

- Treba misliti pozitivno, razmišljati pozitivno i voleti sve ljude na ovom svetu. Bilo konkurencija ili ne treba voleti sve, svi smo od krvi i mesa, pod istim krovom sveta. Čovek kada je zadovoljan sobom, bilo poslovno ili privatno teško da može nešto da zasmeta. Ja sam skromna žena, neka to bude moja tajna.

Tvoju publiku najviše zanima šta može da očekuje u 2022. godini? Koncert, novu pesmu, nastup, ili možda duet?

Biće, kako ste pogodili. Biće i nastupa, to je kod mene uvek tako, ima dosta posla zaista, ko želi da radi i ko se bavi ovim poslom vredno i bez zlobe, taj radi. Meni to ne manjka, čak mi i treba malo odmora, dosta sam radila. Neće biti koncerta sigurno, ali biće novih pesama i jedan ali vredan duet. Neću biti tajanstvena, mene to strašno nervira, ja ću vam reći iskreno, radi se o pesmi sa Đanijem i Đoganijem. Eto, nas troje ćemo raditi jedan jako dobar projekat. Kod mene će se svakako dešavati svašta nešto, pesme, spotovi... Sad će to biti uskoro, za jedno mesec dva dana, cela moja ekipa brine o tome, ja ne, ali jako uskoro!

