JOŠ UVEK MI RUKA KRENE DA JOJ POŠALJEM PORUKU: Ana Nikolić i dalje pati za Marinom, nije skupila snage da uradi OVO

Pop zvezdi Ani Nikolić 2021. godina ostaće u najgorem sećanju zbog smrti bliske prijateljice i dugogodišnje saradnice, tekstopisca Marine Tucaković.

Ana ne krije da je to bez premca događaj koji ju je najviše emotivno slomio u godini za nama, a za Pink kaže da se još uvek nije pomirila sa činjenicom da je Marina preminula, te često posegne za telefonom ne bi li je opet čula.

- To mi je najgori događaj ove godine, od tog dana nisam sva svoja. Još uvek mi krene ruka da joj pošaljem poruku, jer ne prihvatam da je nema... Mi umetnici umemo da pobegnemo iz realnosti, za to nam i služi umetnost. Još uvek mi je rano da prihvatim da je Marina preminula, ne znam koliko će još vremena proći, ja ću se hvatati za telefon da joj pošaljem poruku. Uhvatim sebe, i dan danas, zato i nisam mogla da idem na sahranu, to bi za mene bilo previše. To bi bilo suočavanje sa nekom istinom koju nisam želela da prihvatim. Bila sam na komemoraciji, ali to je malo drugačije... Pričali smo o Marini, ali to i sahrana, to nije isto. Zaista nisam imala snage da odem, od tog dana nisam sva svoja. Ona mi je bila kao član porodice i to je tako, to se nikada neće promeniti - zaključila je Ana.

Podsetimo, Marina Tucaković preminula je 19. septembra u Beogradu, u 67. godini, posle duge i teške bolesti.

