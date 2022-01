NE MORA DA BUDE DOBRA DOMAĆICA, ALI ZGODNA MORA: Aca Lukas opisao idealnu ženu, evo koje sve kvalitete treba da IMA!

Foto: Printscreen/Magazin In

Pevač Aca Lukas opisao je svoju idealnu ženu i nasmejao sve u studiju.

Voditeljka je podelila svojim gostima ponuđene opcije, od kojih moraju da "naprave" idealnog partnera.

- Ne mogu, majke mi, ispod 7.000! Ne mogu, ja sam odmah precrtao ovo što mi ne treba, visoka devojka, koji će mi visoka, ali zgodna mora da bude! Ne mora da bude romantična, dobra domaćica - to tek ne treba! Imućna... Ni to ne treba, ali, brate, lepo lice, zabavna... Pametna, ne znam da li da precrtam to... 'Ajde, neka bude i pametna - priča Lukas, dok su se oko njega svi smejali.

foto: Printscreen/HypeTV

- Ako može da se doda i ovo "nežna ljubavnica" - ubacio se Saša Matić.

- Ne može sad, gotovo! To će Lukas da ti obezbedi - našalila se voditeljka.

- Ja sam isto pre svega izabrala dobrog domaćina, da se razumemo! To pristaje mojim godinama, da si me ovo pitala pre 20-30 godina, možda bi bio drugačiji odgovor. Znači dobar domaćin, pametan, romantičan i na kraju zabavan - otkriva Dragana Mirković svog savršenog muškarca.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/K.Đ.