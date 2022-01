NAJS*KSI IZDANJA SANJE KUŽET U 2021: Nosila miniće, isticala bujno poprsje, evo zbog čega je OMAMILA sve u Zvezdama Granda! (FOTO)

Voditeljka Zvezda Granda Sanja Kužet uvek omami gledaoce muzičkog takmičenja svojim izgledom i provokativnim stajlinzima.

Ona je u 2021. privukla pažnju svih toaletama u kojima se pojavljivala, pa su je neretko i komentarisali u emisijama.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

Ono što su svi primetili jeste da Sanja uvek ima meru, pa i da često nosi uske odevne kombinacije i ističe bujno poprsje.

foto: Ana Paunković

Ništa manje komplimenata ne dobija i kada se pojavi na bilo kom događaju, gde se gotovo uvek nađe u centru komentarisanja.

1 / 9 Foto: Printscreen/Zvezde Granda

Atraktivna voditeljka inače je u braku sa Nemanjom Živojinovićem.

- Prvi put je bio kad smo bili jako mladi, ja 21 godinu, on 23, upoznali smo se na Kritu, to je neka slučajnost ispala... Videli smo se još u avionu i onda tamo posle neka 3, 4 dana smo stupili u kontakt, njegovo i moje društvo, upoznavanje međusobno i do kraja letovanja smo se svi zajedno zabavljali - otkrila je voditeljka jednom prilikom.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

01:45 Misica ne može da se odluči između SEKSI partnera, Sanja već na ivici živaca: NE VARAJ ME!