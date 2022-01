UDAJOM ĆU REŠITI SVE PROBLEME! Kaća Živković priželjkuje da stane na LUDI KAMEN, progovorila o svom IDEALNOM PARTNERU!

Katarina Živković sumirala je turbulentnu 2021. godinu i otkrila kakve osobine mora da ima njen "princ na belom konju", koji komentari su joj "jadni", ali i progovorila o ponudi koja će vas iznenaditi!

Pevačica Katarina Živković na samom početku je za Mondo otkrila šta bi ona volela da izbriše iz sećanja iz godine za nama, ali i šta je naučila u njoj.

"Pa volela bih da je izbrisem totalno iz svog secanja ali s' obzirom da je to nemoguće svakako ću je pamtiti po svojoj novoj pesmi 'Bogat život, skupa kazna' koji sam nedavno objavila i koja je naišla na fenomenalne kritike i komentare. Svakako sam i dosta toga naučila u ovoj godini tačnije postala sam spremna na nepredvidive okolnosti koje mogu i koje nam se inače dešavaju i sa njima se sada mnogo lakše nosim nego u prethodnoj godini, mislim da me je ova godina ojačala", otkrila je Kaća na samom početku razgovora.

Kao i svaka poznata ličnost i Katarina se sureće sa negativnim komentarima na mrežama, ali kako kaže na njih ne reaguje, međutim za one koji se tiču njenog naglaska i rodnog grada Leskovca ističe da su "jadni".

"Susrećem se naravno kao i većina javnih ličnosti - najgori komentar ne postoji jer ih ne shvatam lično, te ljude koji me vređaju takođe ne poznajem jer uglavnom pišu sa lažnih profila. Svesna sam sebe i ne stidim se apsolutno ničega što sam u svom životu ili karijeri uradila, šta više ponosna sam na sve do sada što sam postigla. Čudni su mi da ne kažem jadni negativni komentari koji su vezani za moj grad odakle dolazim, za moj akcenat, mislim - pričamo o gradu, o geografskom području zašto neko ima uopšte potrebu da vređa i negativno komentariše na osnovu toga odakle ste. Eto, to mi nikada neće biti jasno", rekla je lepa pevačica i dodala da proste i vulgarne komentare momentalno blokiram.

Nedavno je otkrila da njena majka, ali i ona priželjkuje da se uda. Sada je otkrila kakve osobine mora da ime Kaćin "princ na belom konju":

"Meni je najbitnije da je taj neko dobar čovek i to je to, ostalo su finese. Što se udaje tiče samo o tome razmišljam i jedva čekam da se udam mislim da ću udajom rešiti sve svoje probleme, a i vama konačno sa rasporeda skinula pitanje koje mi iz godine u godinu neumorno postavljate".

