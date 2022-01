BILA JE SEKS SIMBOL U JUGOSLAVIJI Anu su đuture s kolegama pokupili na audiciju i postala je ćerka Milene Dravić, a onda NESTALA

Film "Nije lako sa muškarcima" bio je debitantska uloga mlade Ane Simić, koja je igrala ćerku Milene Dravić, Anu.

Posle te uloge, Ana je odbila čak sedam uloga, a onda nije dobila nijednu značajniju ulogu na filmu.

"Igrala sam debitantsku ulogu, pre toga sam imala samo epizodnu u Tesnoj koži. A onda se desio taj film pošto je Miša Vukobratović takođe bio debitant i napravio je veliku audiciju. Ja sam tada bila u studiju Mike Aleksića. Đuture su nas pokupili i ispalo je da sam ja dobila ulogu. Tada je to bila debitantska uloga Branke Katić i Dubravke Mijatović", prisetila se Ana.

"Meni je to bilo fenomenalno iskustvo, bila sam jako mlada, a glumila sam sam Milenom Dravić, Ljubišom Samardžićem, a opet je to bila velika uloga. Imala sam 18 godina, a bila sam druga godina Fakulteta dramskih umetnosti. Bilo je vrlo čupavo jer moj profesor Minja Dedić nije dozvoljavao studentima da rade dok ne završe akademiju. Ja sam to uradila i on je to saznao iz novina da sam tog leta snimala i kad sam došla na fakultet, bilo je vrlo opasno. Naravno, oprostio mi je. Voleo me je, bila sam stvarno mlada, kao dete od 16 godina sam upisala fakultet i to je pripisao mom pubertitu", pričala je svojevremenno glumica.

Posle tog filma igrala je samo na pozorištu i nije imala nijednu veću ulogu.

"Ja sam bila razmažena glumica posle tog filma. Taj film je imao jedan standard i bio je pristojan i tačan u svakom smislu i mislila sam da svaki sledeći film mora da bude toliko dobar, zahtevan za glumu, pa sam ja onda malo i odbijala filmove. Sedam filmova sam posle toga odbila. Igrala sam svašta i u Pozorištu na Terazijama, to su uglavnom mjuzikli i uživam u svakom projektu koji sada radim".

Glumica je imala 18 godina kada je snimila "Nije lako sa muškarcima".

"Mjuzikli mi održavaju kondiciju, kako bih odigrala Mister dolar da nisam u kondiciji, jer 14 koreografija baletskih treba odigrati.

