NA SLAĐINOM NASTUPU DOJAVILI DA ĆE BITI MASAKR! Pevačica sad objasnila šta se desilo: To radi konkurencija!

Pevačica Slađa Alegro sumirala je pred novogodišnji nastup u jednom prestoničkom hotelu utiske prethode kada je reč o 2021, i otkrila šta priželjkuje u 2022. godini.

Pevačica je nedavno doživela dramu u Doboju kada je usred njenog nastupa stigla dojava kako će se desiti "masakr za 10 minuta", prenosi Republika.

Slađa je otkrila da se često dešava da na njenom nastupu stižu dojave i kako je rekla - smatra da iza toga stoji konkurencija.

"Mislim da je to taj period godine kada konkurencija i neki, da kažem, zli ljudi rade takve stvari koje nisu za pohvalu. Procedura uvek postoji, dođe policija, oni provere šta se dešava, svi izađu, a onda se svi vratimo unutra. Niko nam ništa ne može... Dešava se to, u Srbiji toga nema često. Ne znam razlog, ali nadam se da će to da se spreči", rekla je Slađa, pa objasnila:

"Kad kažem konkurencija ne mislim na kolege, nego na ljude koji su ljubomorni što kulb dobro radi i slično."

