ŠOK! RADMILO ARMENULIĆ POGLEDAO TOMU I BAŠ JE BESAN: Moju Silvanu su predstavili kao laku žensku, film je NEISTINIT!

Radmilo Armenulić pogledao je film "Toma" prvog dana nove godine, kad je emitovan na malim ekranima, baš kao što je krajem septembra prošle godine i rekao da će učiniti - čim se to ostvarenje bude emitovalo na televiziji. Nekadašnji sportista smatra da je njegova pokojna supruga Silvana Armenulić predstavljena kao laka žena i da su događaji koji imaju veze s njima neistiniti.

- Ja držim obećanja. Evo sad se spremam da izađem iz kuće i ukratko ću vam reći moje impresije. Gledao sam film i pre svega moram da kažem da su glumci jako dobro odigrali. Međutim, video sam događaje koji nisu postajali. Pre svega, Silvana nikad nije govorila bosanskim akcentom. To možete i da proverite na internetu, gde postoji snimak njenog intervjua koji je tada dala medijima. Dalje, ona se pre veze sa mnom, 1958. godine, zabavljala sa jednim apotekarom iz Novog Sada koji se zvao Đuka - tvrdi Armenulić i nastavlja: - Nakon što su njih dvoje završili vezu, sa mnom se upoznala 1959. godine i od tada smo svakog dana bili zajedno. Nismo se razdvajali. Dve godine kasnije smo se venčali. Možda je Toma bio u nekoj emotivnoj vezi, ali ne sa mojom Silvanom. Takođe, nikad nisam čuo da su pevali zajedno. Mi smo se tajno venčali jer ja u to vreme nisam smeo da kažem roditeljima, pošto je ona bila pevačica - otkrio je Radmilo.

On je imao komentar i na to kako je u filmu predstavljen njegov lik.

- Tu sam se tek pokidao od smeha. Nema veze sa mnom. Ispalo je kao da sam ja Silvanin sin. Takođe, svi su niži od Tome, a u stvarnom životu on je bio vrlo nizak čovek. Cune i Tozovac su predstavljeni na smešan način. Ne mogu da kažem, Toma je bio izvanredan muzičar i tekstopisac, ali sa druge strane, kockar i alkoholičar. Sve je neistinito - izričit je nekadašnji teniski as. Prema njegovim rečima, najviše mu je zasmetalo to što je Silvana predstavljena kao nemoralna žena.

- U početku je prikazuju golu, u gaćama i brushalteru, što nije u redu. Ispalo je kao da je laka žena. Ljudi koji je ne poznaju mogu da stvore pogrešan utisak o njoj. Tada kad je u filmu prikazivana radnja s Tomom nama se rodila ćerka. Tako da sve ukupno nema veze sa istinom. Moja ćerka nema nameru da gleda film - poručuje on. Silvana je poginula 10. oktobra 1976. u saobraćajnoj nesrecći na auto-putu Beograd-Niš, kod mesta Kolari, vraćajući se s koncerta iz Aleksandrovca. S njom su tada nastradali i njena sestra Mirjana Barjaktarević i violinista Rade Jašarević.

