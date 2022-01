HTELA SAM DA BUDE MAČO, VOZI MOTOR, A NIJE MI BILO BITNO IMA LI ZUB: Šopićka iskreno o lošim izborima, sad traži DRUGAČIJEG!

Ivana Šopić nakon učešća u rijaliti programu postala je voditeljka i uplovila je u ugostiteljske vode.

Ona je sada otkrila da li se kaje zbog izbora nekih emotivnih partnera u prošlosti i kakve osobine sada traži kod muškarca. Mnoge je zanimalo da li planira ponovo da se vrati u rijaliti kao učesnica, a za Srbija Danas dala je odgovor na to pitanje.

Ove godine si postigla veliki poslovni uspeh. Koliko ti se život promenio otkad si postala voditeljka u "Zadruzi"?

- Nekako je sve spontano išlo korak po korak. Pre nego što sam postala voditeljka "Zadruge", ja sam radila na Red televiziji kao voditeljka emisije koja je usko povezana sa "Zadrugom" i sa celim projektom. Ni u jednom momenu nisam osetila taj nagli skok, upravo jer sam po izlasku iz rijalitija otišla na probni rad na Red televiziju i tu sam ostala godinu dana i onda sam imala taj transfer na Pink. Ni to nije bilo naglo, već sam počela da vodim emisiju "Narod pita", tu sam se oprobala i evo me sad kao voditeljka "Zadruge 5". Nije bilo naglog skoka, nego je to sve postepeno išlo i ni u jednom trenutku nisam imala tremu, već mi je svaki naredan korak bio logičan.

Da li si primetila da neko od prijatelja ili poznanika drugačije posmatra?

- Najveća razlika je ta da sam ja izašla iz "Zadruge 3" kao neko čiji plasman nije bio katastrofa, ali nije bio koliki sam ja očekivala. Ljubavna veza za koju sam se borila nije opstala i bila sam gubitnik na tako tim nekim poljima i moj rival u tom trenutku je bila Iva Grgurić koja je pobedila i automatski te to napravi nekim gubitnikom. Sve je to iza mene, ali želim da ti objasnim kako sam se osećala. Em mi je pukla veza, em nisam bila zadovoljna plasmanom, osećala sam se kao luzer. Sada u odnosu na tu Ivanu, ova Ivana je totalna suprotnost. Videla sam tu razliku kako su se ti neki poznanici i prijatelji ophodili prema meni tada u tom momentu nakon "Zadruge 3" kada su mislili da od mene neće biti ništa i da se nisam pokazala previše dobro i da sam možda uništila svoju reputaciju. Ne mogu da kažem da su se ograđivali od mene, ali nisu želeli preterani kontakt, a sada su se svi odjednom setili Ivane i često mi se obrate: "Gde si bre Šopićka, jel se sećaš kad smo bili u rijalitiju i kad smo delili poslednju cigaretu? Najsmešnija si mi bila kad si rekla Lepom Mići stariji si od Zelenog venca". Sad sam odjednom ja carica i sete se svih mojih smešnih fora i koliko smo bili dobri, a u momentu kad sam napustila "Zadrugu" niko se ničeg nije sećao.

Da li te je neko kontaktirao i tražio od tebe da ga ubaciš u "Zadrugu"?

- Jeste, dosta ljudi, ali ja ne odlučujem o tome. Ja sam voditelj i vodim program iako se ljudima čini da sam ja neki član produkcije. Ja nikoga ne mogu da ubacim u "Zadrugu", ali ljudi misle da ja odlučujem pa me kontaktiraju radi mnogo toga.

Šta se dešava kod tebe na ljubavnom polju?

- Ništa konkretno. Kada bude bilo nešto vredno, ja to neću kriti. 2021. godinu mi je obeležio poslovni uspeh i da sam imala neki turbuletni ljubavni odnos možda ne bih mogla ni da se fokusiram toliko na posao. Tako da ja kažem u ljubavi se ništa ne dešava, hvala Bogu.

Koje kvalitete muškarac mora da poseduje da bi tebe osvojio?

- Sve kontra nego što sam do sada radila (smeh). Muškarac koji može sad da pridobije moju pažnju mora da bude inteligentan. Da ja ne moram nekome nešto da objašnjavam i da glumim mamu i vaspitačicu. Želim da imam pored sebe nekog od kogu ću ja nešto da naučim, a ne da okrećem oči jer ne može da shvati šta ja pričam. Volela bih da se ja na nekog oslonim. Treba mi muškarac koji kada me posavetuje da ja imam želju da ga saslušam šta će da mi kaže i da verujem u to što mi priča i da ga poslušam jer mislim da je inteligentnan.

Da li se kaješ zbog izbora nekih partnera u prošlosti?

- Svako nas je nečemu naučio. U ovom momentu sam šokirana nekim svojim izborima i ne mogu da verujem da je meni nešto tako moglo da se svidi. Ali meni je sa 19 godina bilo najbitnije da momak vozi motor, nije ni bitno da li ima zub (smeh). Sve je nekako u svoje vreme. Ranije sam gledala neke druge stvari. Volela sam da muškarac bude mačo, pa sam u jednom momentu mislila da je meni super ako je muškarac finansijski potkovan, da ja želim da budem gospođa. U jednom mometu sam mogla da budem gospođa, pa sam onda pre htela da imam nekog s kim mogu da se šetam parkom i pijem pivo iz konzerve. Možda ću se za pet godina smejati tipu muškarca koji sad tražim, ali sada mislim da sam zrela i da konačno znam šta tražim. Nije me sramota, ali sam šokirana nekim svojim izborima, mada su mi logični jer sam bila nezrelija.

Da li bi nekada ponovo ušla u rijaliti?

- Da! Mene je "Zadruga" stvorila i ja sam voditeljka jer sam bila u rijalitiju. Učesnici imaju tu naviku da kad izađu iz rijalitija pričaju: "Jao gde sam bio, rijaliti je ovakav i onakav", a onda traže da im se verifikuje profil na Instagramu, prija im kad porastu pratioci, odazovu se u emisije, reklamiraju nešto da bi dobili garderobu džabe... Ili odbijaš slavu ili je prihvataš i koristiš je. Ja sam svoju prepoznatljivost prihvatila, rado se odazivam novinarima i drago mi je što sam postala poznata. Ja sam počela od "Zadruge", tako da bih se rado odazvala pozivu. Mislim da sad kad bih ušla u "Zadrugu" bih izašla kao pobednik. Neskromno, ali stvarno to mislim. Međutim, verovatno bi mi se opet desio neki, pa bih izašla kao 77 (smeh).

