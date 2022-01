ISPLIVAO DOKAZ KAKO SE ANASTASIJA SLAŽE SA SNAJKOM: Ražnatovićke snimljene u provodu, a evo šta je Cecina ćerka dobacila Bogdani!

Pevačica i Cecina naslednica Anastasija Ražnatović izašla je u provod sa drugaricama, ali i Bogdanom, svojom snajkom koja je udata za njenog brata Veljka.

Anastasija je snimila atmosferu iz kafane i video postavila na Instagram, a mnogi su ostali oduševljeni prizorom koji vide.

Naime, Anastasija je sve vreme grlila Bogdanu, bile su nasmejane i vesele, a u jednom trenutku Cecina ćerka je rekla: "Volim te!".

Podsetimo, spekulisalo se da se Anastasija ne slaže sa snajkom, ali ona je to oštro demantovala. Jednom prilikom čak je pričala i da je ona bila ta koja je upoznala Veljka i Bogdanu.

- Istina je da sam ja kumovala upoznavanju Veljka i Bogdane. Ja sam nju ugledala na Kopaoniku, nisam je ni znala i samo sam joj prišla i rekla da je prelepa. "Ja mislim da si ti za mog brata super devojka, on je lud i mora da se smiri, ti si prava", to sam joj rekla. Onda je ona rekla da se ni ne znaju, a ja kada sam ih upoznala, ona ga je prvi put šikanirala. On je bio preneražen, jer je navikao da mu svaka devojka pada pod noge. A sledeći put sam ih opet spojila, a njoj sam rekla da spusti loptu. Tada su se poljubili i nisu se razdvojili - rekla je Anastasija jednom prilikom za domaće medije.

