OCU JE UKRAO ZLATNE ZUBE I PRODAO IH JE! Isplivali novi detalji iz života Tome Zdravkovića, ovo pevač nikada nije OBELODANIO!

Film "Toma" u kome su prikazani detalji života legendarnog pevača, ne prestaje da privlači pažnju javnosti i gledaoca.

Glavnu ulogu dobio je glumac Milan Marić koji je oživeo Tomin lik otkrio je da se dugo i pažljivo spremao. On je sada ispričao da je često i razgovarao sa Novicom Zdravkovićem, Tominim bratom kako bi što više informacija prikupio.

foto: Printscreen/Youtube

- Ukrao je ćaletu zlatne zube. Trebalo je da zapali za Leskovac i on tati mazne zlatne zube i utopi ih... To je jedna anegdota koju nam je Novica ispričao. Jasno vam je kakav je to lik bio - rekao je Milan Marić u emisiji "Parobrod".

Inače, Marić je nedavno otkrio da je zbog uloge legendarnog pevača morao da nauči i da peva.

foto: Printscreen/Youtube, Printscreen/Youtube/Neka pesma kaže

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

01:06 FILM TOMA SLAVI NEVEROVATAN USPEH! Ekipa se ponovo okupila u Kinoteci, tu je i Bjela, a razlog je veoma POSEBAN!