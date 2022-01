PROREKLA SAM VEĆ ZA BARBARU I OVO ĆE SE OBISTINITI! Numerolog otkriva šta sve čeka Lazića i Barbaru: NIKAKO BRAK

Magija postoji svuda oko nas, posebno ovog dana, kada se susreću dve godine tačno u ponoć. Sudbina je, kažu neki, zapisana u zvezdama, ali nije potpuno nepromenljiva. Na nju utiču položaji zvezda, planeta, na nju utiče magija brojeva. Verujemo da su mnogi proverili šta kažu zvezde i brojevi i koliko će u novoj godini biti retrogradan Merkur.

Astrolog Ružica Kralj i numerolog Ivana Škorić, gostovale su za Kurir televiziju, i otkrile šta to čeka Darka Lazića i Barbare Bobak u 2022. godini.

Astrolog nam je naime prvo rekao par reči o protekloj 2021. godini, ali i o tome šta možemo uopšteno da očekujemo od naredne.

- Kako kome, neko je imao sreće neko nije, ali nećemo više o tome. Idemo u 2022. godinu, ona je godina 6., godina Venere ili što ja kažem od ljubavi do mržnje, fatalnih ljubavi, iznenadnih zaljubljivanja, mnogi će ući iznenada u brak, mnogi će hteti da žive pod zajedničkim krovom, a neki će se čak i razvesti. Kako je pre Covida ljubav bila aktuelna, pa je za vreme njega ljubav bila ugašena. Sve se to vraća u 2022. godini ponovo na neko dobro mesto - istakla je Ružica Kralj za Puls.

Numerolog nam je otkrila da je već pogodina prošle godine za Barbaru i dala upozorenje Laziću za Februar.

- Prošle godine kada sam sedela u ovom studiju, rekla sam da će se Darku pojaviti jedna devojka i biće to jedna turbulentna veza. Rekla sam tada da je ona osoba za koju će jako da se veže. Barbara će ostati u drugom stanju. E sad imam i nešto da kažem za Darka Lazića što će njemu veoma značiti, a to je da nikako u Februaru ne seda za volan. Može neko da ga vozi, ali nikako da on sam sedne. Nije da mu je život ugrožen, ali biće to povreda koja će ga usporiti u narednih 6 meseci. Ona ći opstati i ona njemu baš odgovara - rekla je Ivana Škorić.

Astrolog mu je dao savet čega da bude svestan i šta da ne radi.

- Darko Lazić da ne žuri da potpisuje brak jer sve što je kod njega u format, što je potpisom, to njemu stvara ograničenja i zato je za njega brak problem i komplikacija. U crkvi neka se venča, ali ja ne savetujem taj građanski brak - rekla je Ružica.

