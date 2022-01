ŠOK! BAKA PRASE SE DOBRO SNAŠAO U AMSTERDAMU?! Evo čime je odlučio da se bavi! Prodao FERARI da uloži u novi BIZNIS?! (FOTO)

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, odselio se iz Srbije nakon smrti jutjuberke Kristine Kike Đukić, i trenutno se nalazi u Amsterdamu i to kod tate i mame u stanu.

Naime, njegov otac, inače sveštenik, nalazi se na službi u Holandiji, pa je Baka Prase odlučio da se tamo skloni i izgleda započne novi biznis.

Međutim, izgleda da ne misli da se smiri i povuče. On je sad svojim pratiocima poručio da počinje novi "biznis".

"Počinjem da uzgajam travu", napisao je uz fotografije na Instagramu, na kojima je u trenerci sa kožnom tašnom i gleda na sat, aludirajući sigurno na to da se u Holandiji legalno može kupiti marihuana.

Podsetimo, Baka Prase se na Jutjub kanalu objasnio gde se nalazi i šta radi.

"Otišao sam iz Srbije, vrlo verovatno trajno. Dobijao sam pretnje od toga da će me prebiti do toga da će me ubiti. Jednostavno nisam mogao da se nosim sa tim pritiskom. Preselio sam se u Amsterdam. Trenutno sam u stanu kod mame i tate. Prodao sam Ferarija, kupio sam stan u Amsterdamu. Dok mi se stan ovde sređuje živim kod mame i tate", objasnio je između ostaloga Bogdan, koji se sa devojkom Anjom Blagojević preselio u Amsterdam.

