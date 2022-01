SVE MOJE BIVŠE SAM FINANSIRALA: Kiji Kockar PREKIPELO da su joj muškarci na GRBAČI, donela JEDNU važnu odluku

Otkako se pre skoro pet godina pojavila u prvo sezoni rijalitija Kristini Kiji Kockar pošlo je za rukom ono što mnogima nije - da postane heroina svih prevarenih žena i da najgoru životnu situaciju preokrene u svoju korist!

Kija je nakon Zadruge i razvo da od Slobodana Radanovića započela muzičku karijeru, a nedavno je objavila i prvi album. Kija je otvoreno za „Rijaliti plus“ govorila o karijeri , bivšim partnerima, pa je objasnila zbog čega više nikada ne bi dopustila sebi da finansira muškarce sa kojima je u vezi.

Zašto tvoj bivši suprug Slobodan Radanović izbegava da priča o tebi, čega se on plaši?

- Očigledno se plaši samog sebe. Zaista ne bih pričala o njemu jer sam već sve ispričala.

Ko je popularniji, ti ili on?

- Nikada se nisam upoređivala s njim, na drugima je da zaključe. Svako od nas ima svoje mesto pod estradnim nebom, a na bivšeg supruga gledam kao na svog kolegu.

Mnogi komentarišu da se Sloba uzvezdio. Šta ti misliš?

- Mislim da uvek treba da znamo ko smo i šta smo bili pre jer samo tako možemo da prihvatimo ono što jesmo. Niko od nas nema aristokratsko poreklo i svi imamo nešto što je bilo pre slave koju smo stekli.

Dugo si radila kao stjuardesa Da li više zarađuješ sada?

Zarađujem od osnovne škole i uvek sam mogla da priuštim sebi sve što sam htela, a novac koji sam zaradila pa metno sam investirala.

Plašiš li se nove ljubavi?

- Priznajem da se malo plašim, ali više je reč o pozitivnoj tremi. Pitam se ko će biti taj muškarac, čime će se baviti...

Da li bi sebi opet dopustila da budeš s nekim ko nije finansijski stabilan?

Navikla sam na takve situacije, a to nije bilo samo jednom, već više puta. Finansirala sam svoje bivše momke, ali to se uvek završavalo tako što su muškarci s kojima sam bila dobijali komplekse. To više ne želim u životu i važno mi je da svaki moj sledeći partner ima makar 10 dinara više od mene i da nemamo problema s tim. Osim što sam situirana, veoma sam popularna i momcima je teško da se nose sa svim tim stvarima.

