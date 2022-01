ONI SU CRVENELI ZBOG SVOJIH ĆERKI Jedna imala javno s*ks, druga ISMEVALA OCA, a ova naslednica je pred kamerama VARALA dečka

Pojedine domaće javne ličnosti su zbog odluka ćerki dolazili u žižu interesovanja javnosti, a često nepromišljeni potezi devojaka zadavali su glavobolje roditeljima.

Luna Đogani, ćerka Anabele Đobani i Gagija Đoganija, javno je obrukala svoje roditelje kada je ušla u rijaliti Farma i javno imala s*ks sa oženjenim pevačem Slobodanom Radanovićem. Rijaliti zvezda posvađala se sa majkom Anabelom, koja je bila zgrožena ćerkinim ponašanjem. Posle te afere, Luna se smirila sa Markom s kojim je dobila ćerkicu, mada i dalje nije u najboljim odnosima sa majkom, a ovaj put zbog loših odnosa sa zetom.

Đina Džinović, ćerka pevača Harisa Džinovića i modne kreatorke Meline Džinović, podelila je tako na Instagramu intiman trenutak sa svojim dečkom fudbalerom Andrejem Đurićem. Oni su u emotivnoj vezi dve godine, a pre par nedelja je objavila romantične momente. Često postavlja slobodnije fotke i snimke, dok Harisu nije pravo zbog toga.

- Ne pratim njene profile na društvenim mrežama i ne pada mi na pamet. Da ja pratim kako je napućila usne, izbacila zadnjicu i sada je to glavna priča. To ne mogu nikako, vređa mi inteligenciju. Ili da gledam "Zadrugu", "Parove", ove rijaliti programe, pa ne mogu to sebi dopustiti, zaista - kazao je Haris jesenas za "Avaz".

- Ja sam njihovo dete, pa mi i oproste ako pogrešim. Važno je da naučim nešto iz toga - rekla je jednom prilikom Đina za "Blic".

Una Čolić, ćerka pevača Zdravka Čolića, non-stop postavlja provokativne slike na Instagram.

- Una je sada popularnija od mene. Ima svoje obožavaoce... - kazao je nedavno Čola kroz smeh za portal "magazinnina".Čolina ćerka je nedavno otkrila i deo njihove kuće za koji niko nije smeo da zna, te nema sumnje da Zdravko nije bio presrećan zbog tog njenog poteza.

Ksenija Knežević, članica muzičke grupe "Hurricane", svojevremeno je ismevala oca, pevača Nenada Kneževića Kneza, o čemu je brujala javnost.

Ona je, naime, njega opisala rečju "krindž" ("cringe" na engleskom, iliti blam, sramota), da bi se potom bliskoj osobi pravdala, pokušavajući da do Kneza ne dođe informacija šta zapravo znači ta reč.

- Reci mu da to znači "car" ili "smešan" - govorila je Kneževićeva, a u snimku koji je dospeo do javnosti vidimo da je Knez bio začuđen zbog ove ćerkine izjave. Knez je malo potom izjavljivao i da je razočaran u Kseniju, te da se "promenila na negativno", što je takođe završilo na društvenim mrežama.

Ćerka jedne od naših najtrofejnijih olimpijki svih vremena Jasne Šekarić, Lea Šekarić, učestvovala je u "Zadruzi", je bila intimna sa cimerom, manekenom Radetom Lazićem. Naime, ona je tada ušla u "Zadrugu" kao zauzeta devojka, a nije joj trebalo dugo da svog dečka javno prevari.

Kako se tada pisalo, ona je, nakon samo tri dana od svog ulaska, ispod pokrivača zadovoljila Lazića, međutim iz ove njihove afere nije se izrodila veza. Iako se do tada suzdržavao, maneken Rade Lazić, samo tri dana nakon Leinog izbacivanja našao je novu devojku, Marijanu Zonjić, sa kojom veza takođe nije potrajala.

- Mamu su osuđivali, videla sam po komentarima. Rekla sam joj da pokuša to da ne čita, mada ona je i sama tokom svoje uspešne karijere shvatila da će uvek biti raznih priča. Nas dve smo dugo pričale kada smo stigle u stan, bilo je tu kritika i pohvala, ali ostaće sve između naša četiri zida. Mislila sam da me ona neće sačekati u studiju, jer je trebala da bude u Kini - rekla je jednom prilikom bez ulepšavanja mlada Lea, koja je nedavno postala majka.

