ŠOK ZAJEDNIČKI INTERVJU ĐANIJA I SLAĐE Rodiće mu bebu u 55. godini, a spremaju LUDILO SVADBU za sinove! Ovo im je van svake pameti

Radiša Trajković Đani je prošle godine bio jedan od najangažovanijih pevača zbog čega ga mnoge kolege ogovaraju, a sada je zajedno sa suprugom Slađom za Star rešio da progovori o planovima za ovu godinu, kao i zbog čega nije pravio veliku svadbu sinovima, već samo intimno venčanje.

Osvrnuo se i na američku turneju na koju je išao sa Sandrom Afrikom i otkrio da li je Slađa pravila ljubomorne scene zbog Afrike.

Kako je prošao doček? Đani: „Bilo je veselo i lepo, baš smo se svi lepo proveli, u ponoć sam poljubio ženu. Kako nisam radio prošle godine, ovaj doček smo nadoknadili i srećan sam što smo i tokom ovakve situacije mogli da se radujemo i veselimo. Posle 25 godina, prošle godine sam prvi put bio kod kuće sa porodicom, a da je i sada doneta odluka da tako bude, ne bih se bunio, ali više volim da radim." Slađa: Deca su bila kod kuće, samo sam ja sa prijateljima bila na Đanijevom nastupu, sada mi ludujemo, a deca kuliraju uz TV program. Jedni imaju malu bebu, druga snajka trudna, pa su zato izostali sa proslave."

Mnogim pevačima su otkazane tezge za Novu godinu, jesi li se plašio toga? „Nisam se plašio, kako svima, tako i meni. Opet kažem, situacija je takva da ne možemo unapred nešto mnogo ni da planiramo. Nije strašno ni sedeti kod kuće, samo da smo živi i zdravi i da ovo ludilo prođe.”

foto: Printscreen/Instagram

Kako je prošla američka turneja? „Lepo je baš bilo, veselo, ali se i tamo osetila tenzija oko korone. Nisu opušteni ljudi, možda se i više oseća tenzija tamo, nego ovde.”

Jel Slađa ljubomorna što si tamo bio sa Sandrom Afrikom? Slađa: „Na koga da budem ljubomorna? Da li vam ja ličim na takvu osobu da mogu na Sandru da budem ljubomorna?! To mora da se pojavi baš neka babaroga da bih ja bila ljubomorna.” Đani: „Nije naravno, pa Sandra je naša sestra, taman posla.”

foto: Pritnscreen/Instagram

Uskoro postajete baba i deda drugog unuka, jel ste priželjkivali devojčicu? Đani: „Neka je samo živo i zdravo. Nadali smo se da će biti devojčica, ali se radujemo što stiže još jedan unuk.” Slađa: ,,Ja jesam, baš sam priželjkivala da bude devojčica, velika mi je želja bila da bude devojčica. Najbitnije da je živo i zdravo, naravno, ali sam baš želela da bude devojčica. Od najstarijeg sina Nikole imam unuku, i od Miloša unuka, i evo sad i od Marka unuk, ma neka je samo što više dece. Možda oni krenu mojim i Đanijevim stopama, pošto smo mi iz trećeg puta dobili ćerku, ako ja pre njih ne rodim još jedno, peto. Što da ne, biću glavna u Beogradu ako rodim u 55. godini.”

Jel su vas iznenadili sinovi, ipak su rešili jako mladi da se žene i osnuju porodicu? Đani: ,,Pa i jesu, mislio sam da će još malo da momkuju, ali dobro, bolje ovako. Mada, moja deca stvarno nikad nisu bila problematična, Slađa je sve to vaspitala i drži pod kontrolom. Sad ovako mladi dobiju decu, pa kad klinci porastu, taman će da se druže sa decom, daće Bog da i oni budu mladi dede i babe, nema ništa lepše od toga.”

Jel vam smeta što vas prozivaju da niste pravili velike svadbe?

Đani: „Kad i kako da pravim kad je ovakva situacija, mi imamo mnogo familije, veliki krug prijatelja, kumova, ne mogu jednog da zovem, a drugog da preskočim! Kad se smiri ova situacija, pa ćemo da pravimo opšte narodno veselje.” Slađa: „Čekamo proleće ili leto, pa ako se stiša ovo oko korone, naći ćemo neku baštu na otvorenom i biće svadbe i za jednog i za drugog, ja svu decu gledam podjednako... Neka proziva ko hoće, neka pravi ko šta hoće, meni ova situacija nije bila povoljna, pritom mi u familiji imamo i dosta starijih ljudi. I posle da me grize savest zbog nekog, ma ne pada mi na pamet. Nije nam hitno, veselja će biti.”

Jel istina da ćete sinovima praviti zajedničku svadbu?

Đani: „Ne, ne, prvo Milošu, pa Marku. Markova žena treba da se porodi, beba će biti baš mala, tako da svakom posebno. Kako jednom, tako i drugom. Bili smo i mi na mnogim veseljima, pa zato i želimo da ugostimo sve te ljude mi, samo da situacija bude kako treba.”

Prošle godine je mnogo tvojih kolega preminulo, kako si reagovao kada si čuo sve te loše vesti? „Jezivo. Stvarno je prošla godina bila katastrofa što se tiče toga, generalno loše reagujem kada čujem sve to. Samo da je zdravlja, jer ovo više nije normalno, za kratko vreme toliko ljudi je otišlo, pa je počelo sve to i da me plaši, samo ustaneš i čuješ neke loše vesti.”

Jesi li znao da su Marinko i Merima bili bolesni? „Konkretno za Marinka šuškalo se nešto, ali ako već neko sam o tome ne priča, što bismo mi zalazili u to, to je i škakljiva tema. Baš me je sve šokiralo kada sam čuo za Marinka, i za Merimu isto, za nju nisam ni načuo da je bolesna. Pogodilo me je sve to, to su moje kolege, ljudi koje poznajem. Čuješ za nekog i koga ne znaš da je umro, pa ti žao, a ne ovako. Užasno.”

Jesi li se čuo sa Anom Bekutom?

„Izjavio sam Ani saučešće. Nisam se čuo sa njom, nisam je zvao, ali sam izjavio saučešće, naravno. I to me je šokiralo kada sam čuo da je Mrka loše, nadao sam se da će da se izbori, ali eto, sudbina.”

Kako komentarišeš to što je osuduju jer je radila doček i reprizu Nove godine?

„Čudan smo mi narod, stvarno. Što i zašto da je osuđuju, žena od toga živi, a ovo je naš posao. Ne žali ona grlom, nego srcem. Nas sve to čeka, i ja imam roditelje, šta sad, ispoštovaću koliko treba, ali ja od ovog hranim porodicu, ne razumem te koji osuđuju. Jel oni ne rade svoj posao kada im se desi neka tragedija... Šta god da se uradi, nije dobro. Samo da ti vide neko zlo i svi srećni, ne znam šta je ovo.”

Jel pratite rijaliti?

Slađa: „Naravno! Gledam kad imam vremena, ko kaže da ne gleda - laže! A ono što se tamo dešava, ja stvarno ne znam kako bih nazvala sve to. Užas jedan. Šala na stranu, ali je ono van svake pameti.” Đani: „Moja žena gleda to, pa ja kad moram, gledam s njom, šta cu. Vidim da se dešava neka katastrofa, nemam komentar na to.”

Kako komentarišete pomirenje Dalile i Dejana? Slađa: ,,Kažem vam opet, ono je van svake pameti. To mi je posebna stavka. Odvratno je sve to što je Dalila uradila, poštujem da ne može više sa mužem i da nema ljubavi, ali baš na javnom mestu i pred njim, katastrofa. A tek Dejan, on mi je fascinantan. Da se oni pomire posle svega, da komentarišu kako je ona imala seks sa ovim Carem, ma veruj mi, suludo mi je da pričam o tome. Meni je žao njegove majke. Oni su zreli za neuropsihijatriju i to što pre. Treba da izađu iz tog rijalitija i šta onda..."

Đani: „Eto, ja se slažem sa mojom ženom.” (smeh)

foto: Printscreen/Zadruga

A odnos Maje i Cara? Slađa: ,,Pa i to mi je katastrofa, ja tu devojku ne mogu da razumem, sve je isto ponovila od prošle godine. Biju se, pa legnu u krevet, i sve tako u krug. Ma, van pameti svake, ne bila u koži njihovim roditeljima."

foto: Printscreen

kurir.rs

Bonus video:

00:20 Đani na proslavi rođenja ćerke Kaće Grujić i Marka Gobeljić