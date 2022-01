FOKLERKA PLAKALA ZBOG KUĆE OD MILION EVRA Kod voditeljke na zidovima umetnička dela, a njena nema Cenu: Zavirite u VILE poznatih

Pripadnici estrade dobro zarađuju, pa mnogi od njih mogu sebi da priušte luksuzne vile koje se procenjuju i na nekoliko milina evra.

Vera Matović

Folkerka Vera Matović čak je jednom u emisiji otkrila da plače zbog svog velelepnog zdanja od 3,8 miliona

Ona je tako otkrila da joj priče o njenoj imovini nanose samo bol, pa otkrila i razlog tome.

Eto, kažu da se "kupam u bogatstvu". Što mi to prave?! Kakvo bogatstvo?! Ja uopšte nemam bogatstvo. Imam tu jednu kuću i još jednu, da ne kažem šta. Plaćamo porez i sve što treba državi. Sve što imam sam ostavila u državi Srbiji, a ne po inostranstvu. Nisu oni videli kako sam ja zaradila te pare - rekla je Vera za "Grand", a onda nastavila o tome da joj je ovo neprijatna tema zbog koje nema mira i često pusti suze.

- Koga to treba da dira i da mi nanosi bol, umesto da uživam i da budem srećna sa porodicom?! Uvek mi nanesu bol kad to kažu i onda plačem. Što mi nanose toliku bol?! Ja nisam ništa kriva. Nisu oni videli kako sam ja zaradila te pare. Nisu videli kako sam prolivala krv i znoj. Nisu videli kako sam išla na putovanja, koliko sam deci manjkala, kako sam ih ostavljala sa mojom majkom ili drugim osobama u koje sam imala poverenje, kako sam ih nosila kojekuda, od Nemačke i Austrije do Holandije. Što mi to rade?! Što nisu videli moje muke i kako sam došla do toga - upitala se pevačica.

Nikolina Pišek

Voditeljka Nikolina Pišek i njen suprug, istoričar umetnosti Vidoje Ristović, stanuju u samom srcu Vračara, u višespratnoj zgradi koja se nalazi u vlasništvu porodice Ristović.

U ovom zdanju nalazi se veliki broj anikviteta, s obizorm na to da se Vidoje bavi kupovinom ovih dragocenosti. Dupleks koji se nalazi na dva nivoa, samo u prvoj etapi stana ima oko 230 kvadrata.

Nikolina je za "Blic" istakla kako ni sama ne zna šta se sve nalazi u porodičnom domu, te da svakim danom nauči nešto novo kada ugleda u stanu umetničko delo.

Od statue Napoleona Bonaparte, preko velelepnih umetničkih slika, do brojnih eksponata koje će se uskoro naći na nekim od aukcija u svetu. u stanu se nalazi i veliki broj knjiga.

Ceca Ražnatović

Vrata Cecine luksuzne vile na Dedinju nikad nisu bila otvorena za medije, ali pevačicini fanovi su uvek imali želju da zavire u njenu unutrašnjost.

Kako je Ceca Ražnatović jednom prilikom ispričala, čak su joj nudili da njena kuća postane turističko mesto, na šta oni, naravno, nikad nisu pristali. Vila koja se prostire na preko dve hiljade kvadrata, ima sopstveni lift koji vodi direktno do Cecinog apartmana, a pored toga poseduje ogroman dnevni boravak koji je muzička zvezda sredila po svom ukusu.

Luksuzom u kom uživaju nikad se nisu hvalili, ali uvek su vodili računa da njihov dom blista. Nikada nije želela da otvara vrata svog doma za javnost, već se uvek trudila da ako je njen život eksponiran u javnosti, dom u kom živi bude deo njene privatnost.

Vila Ražnatovića ima nekoliko spratova, mermerno stepenište, ukrasnu ogradu od bakra i velike mermerne stubove. Pevačica je uvek vodila računa o detaljima, pa su ukrasne sveće, ramovi i druge stvari izabrani sa velikom dozom stila.

Aca Lukas

Pevač Aca Lukas gostovao je svojevremeno u emisiji "Amidži šou" i tom prilikom pokazao svoj luksuzni stan.

Kod ulaza u stan sa desne strane je ogromna dnevna soba u kojoj Lukas provodi najviše vremena, u jendom delu se nalazi beli klavir, kao i klavijatura. Kako je Aca ljuibitelj igrca nezaostavni su džojstici i igrice. Sto u dnevnoj sobi izgleda baš kao veliki kofer i daje poseban pečat Lukasovom kutku. Svaki detalj je očigledno posebno biran po Acinom ukusu, a ne čudi i što se u dnevnoj sobi nalazi ogroman portret popularnog pevača. Pored svojih, Lukas na zidu ima i uspomene sa svojom decom, ali i crteže svoje naslednice Viktorije. U jednom kutku nalaze se i mnogobrojne nagrade koje je Lukas dobio tokom bogate i uspešne karijere.

U kuhinji sve ima svoje mesto, bez previše detalja. U pevačevoj sobi na sredini je ogorman krevet, a na policama nalaze se razni detalji kao i uspomene sa najmilijma.

Iz pevačeve spavaće sobe ulazi se u ogormno kupatilo koje je odvojeno staklenim zidom tako da se iz kreveta sve jasno vidi. Pevač čak i u kupatilu ima umetničke fotografije, ali i posebne detalje za opuštanje.

Lepa Brena

Lepa Brena i njen suprug Slobodan Boba Živojinovićž žive na Bežanijskoj kosi za čak dva miliona evra.

