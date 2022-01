KRALJEVI BAKŠIŠA PELJEŠE DIJASPORU! Đani zapevao NAJJAČU i za 5 minuta uzeo 15.000 €! A ovaj pevač je čak zaradio stan

Radiša Trajković Đani pravi odličnu atmosferu na svakom od nastupa, a posebnu motivaciju ima u dijaspori, gde peva za sve ljude sa debelim novčanikom.

Naime, pevač je za jedan vikend na jednoj privatnoj proslavi u Berlinu uzeo toliko veliki bakšiš da se i sam iznenadio kada je video koliko novčanica ima u rukama. On je tamo napravio pravi šou, pa slavljenici, ali i gosti nisu mogli da se zaustave, već su mu neprestano davali novčanice od po 500 evra.

"Đani je poznat po velikim bakšišim, ali ovoga puta je prevazišao samog sebe. Gazde koje su pravile ovo veselje u Berlinu ga inače obožavaju, ali i on, što se kaže, zna svima da pogodi žicu. Tako je i sada bilo. Đani je zapevao svoju pesmu "Najjači" i za pet minuta dobio 15.000 evra", ispričao je tada izvor.

foto: Sonja Spasić

Odoh ja kući, dosta je bilo, ne treba mi više, rekao je Trajković.

"Kako je počeo sa ovom pesmom tako su svi počeli da mu prilaze i da mu u ruku stavljaju po 500 evra. Nije bila nijedna druga novčanica, kitili su ga isključivo sa ljubičastim evrićima. On se izgubio jer nije očekivao toliko bakšiš na samo početku proslave, pa je i sam prokomentarisao: "Odoh ja kući, dosta je bilo, ne treba mi više", našalio se on i krenuo ka vratima, što su svi pozdravili aplauzom.

Đani je do jutra zabavljao goste, a koliki je bakšiš napravio do kraja svirke, možemo samo da zamislimo, kada je za samo jednu pesmu dobio ozbiljnu sumu. Mnogi su komentarisali da je Trajkovića bog baš za sve stvorio, te da im nije žao da mu daju ogromne pare, pošto, kako kažu, on ih uvek ispoštuje do kraja i kao pevač i kao čovek.

S obzirom na to da je Trajković u tom trenutku, zahvaljujući svom umetničkom izrazu, zaradio brdo novca koji više nije mogao ni da prebroji, on je rešio da u ruke uzme ni manje ni više nego veliki automat za brojanje novčanica, kako bi u svakom trenutku imao uvid u iznos svog bakšiša. Brojanje novca bilo mu je na prvom mestu, pa mu nije bio problem da, dok u jednoj ruci drži mikrofon, u drugoj drži aparat velike težine.

Afrika gazila po parama! Sandra Afrika je, po ugledu na svog kolegu Đanija, pre nekoliko meseci napravila totalni haos na jednom veselju u Hrvatskoj kada su je gosti bukvalno obasipali novčanicama. Dok je pevačica izvodila pesmu "Vidovdan", domaćini su bacali dolare. Sandra je u jednom trenutku gazila po novčanicama koje su bile pobacane po podu. foto: Damir Dervišagić

Kraljevi bakšiša Pored Đanija, još nekoliko zvezda sa estrade istaklo se po sumanuto velikim bakšišima. Među onima koji najbolje prolaze su Darko Lazić, Ljuba Aličić, Dara Bubamara, Zlata Petrović. Darko je sam izjavio da je na jednoj romskoj svadbi zaradio 50.000 evra bakšiša. Pre dve godine pojavio se snimak gde Ljuba na jednoj svadbi u Nemačkoj uzima bakšiš od 25.000 evra za 25 sekundi. Zlata se obogatila kada je pevala na dočeku Nove godine u Beču, pa je za samo tri pesme dobila 4.500 evra. Dara je dobila najveći bakšiš na jednoj svadbi gde su joj novac stavljali čak i u grudi, a dobila je i zlatni dukat. Zaradila je 4.000 evra, a honorar joj je bio 15.000 evra. foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/S.telegraf