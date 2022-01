VOLIM DA PIJUČEM I JEDEM NA PODU! Ljupka Stević otkrila u kojim običajima uživa za Božić, a evo s kim ga slavi

Pevačica Ljupka Stević (36) u 2022. godinu je ušla radno, srećna, zadovoljna i s osmehom na licu.

Naime, pevačica ne krije da iskreno uživa u prazničnoj atmosferi evocirala je uspomene na detinjstvo i Božić, koji proslavlja onako kako su to činili i njeni preci. - Po mom mišljenju, Božić je najlepši praznik u hrišćanstvu. Badnje veče mi je čak možda i draže od samog jutra na Božić - započinje ona.

- Jako volim sve te stare srpske običaje koji se u našoj kući i danas praktikuju - kaže Ljupka, i opisuje kako se dan uoči najvažnijeg hrišćanskog praznika provodi u svom rodnom Kostolcu.

foto: ATA Images

- Mama radi sve što je radila njena baka, pa praktikujemo sve ono čega se seti. Najviše volim pijukanje, zatim deo kada jedemo na podu koji je prekriven slamom. Posebno uživam kada ulazimo u kuću, a mama na nas iz sita baca žito, kukuruz, bombone, sitne novčanice i izgovara želje: „Mnogo zdravlja, mnogo para, mnogo dece..." - ističe Ljupka.

Stevićeva se trudi da ispoštuje sve tradicionalne rituale koji se vezuju za Božić, pa se po savetu svoje majke i ona tog dana trudi da započne što više poslova.

- Mama mi je govorila da na dan Božića treba da se ustane rano i započe više različitih poslova, da se malo šije, da se nešto opere, da se nešto uradi i sredi po kući, a to bi trebalo da ima pozitivan efekat tokom cele godine. Ja volim da pevam, pa uvek tada zapevam, i daće Bog da cele godine imam posla - kaže kroz smeh Ljupka, i dodaje zašto joj je ovaj Božić dosad najlepši u životu. - U porodici nas sada ima više, jer moj brat ima četvoro dece, pa me to posebno raduje. Badnji dan ću provesti s porodicom u Kostolcu, a Božić će mi biti radan - dodaje ona.

Ljupka ne krije da ne voli samo narodne običaje, već i tradicionalnu srpsku nošnju.

- Srpsku narodnu nošnju sam nosila dosta puta tokom života jer sam 10 godina bila član KUD-a gde sam igrala, pevala i započela svoju karijeru. U nošnji se osećam prijatno i dopada mi se kako mi stoji. Sve mi nedostaje iz tog folklorskog perioda, igra, pesma i druženje - zaključila je Ljupka.

Stevićeva je razgovor završila željama i naglasila da je najvažnije da jedni druge volimo i poštujemo ne samo tokom praznika, već cele godine.

- Sebi želim da mi ostane osmeh na licu i da radim na sebi da bih još uspešnija i zadovoljnija dočekala sledeći Božić, a vašim čitaocima želim da se i oni uvek smeju jer je to nešto neprocenjivo, da u sebi gaje dobro, da vole ljude oko sebe i da im to jasno i naglas govore - dodaje Ljupka.

Ljupka Stević nema emotivnog partnera i kaže da joj tokom praznika ta činjenica nimalo ne smeta.

- Sama sam i jako sam srećna. Ne plaši me praznična euforija i činjenica da nemam dečka jer se trudim da praznike provodim sa porodicom i bratancima, to je najkvalitetnije vreme. Partner mi iskreno nedostaje u regularnim okolnostima, kada recimo izlazim, ali tokom praznika ne - iskrena je pevačica.

foto: Kurir Televizija

kurir.rs/alo

Bonus video:

02:38 MAKRO ŽESTOKO POTKAČIO GLUMICU: MARIJA KARAN KAO LJUPKA STEVIĆ! Njeno ponašanje za posmatranje i treba da je RAZVLAČE po medijima