UZ PESMU, SVEĆU, UPALJENO KANDILO I BOGATU TRPEZU: Ovako su Kulići u Nišu dočekali Božić a i novog ZETA! (VIDEO)

- Udala sam se. Odlučila sam da se povučem iz javnog života. Ne planiram više da ulazim u rijalitija. Posle 14. januara putujem u Dubaji, da se malo odmorim od svega i sklonim od medija. Ugasiću Instagram profil, promeniću broj telefona i nikome se neću javljati. Dosta sam se mučila - rekla je Miljana.

Njena sestra Ana, koja je veoma aktivna na društvenim mrežama, podelila je božićnu atmosferu u kući u Nišu.

Iako Miljana nije provela s njima Božić, Kulići su uz bogatu trpezu dočekali najradosniji hrišćanski praznik. Budući da ni Marija ni Siniša nisu voleli ćerkinog bivšeg dečka Lazara Čolića Zolu, možda im ovaj zet bude draži.

"Momak je mnogo dobar da smo ga svećom tražili onakvog ne bi ga našli to mi je sada najveća radost na kraju ovde godine jer mi je bilo pre svega važno da Miljana bude srećna i da se ostvari u ljubavi. Dečko kao da mi je rođeni sin, toliko je divan, toliko nas poštuje, ja nemam reči, najsrećnija sam što se toga tiče. Prezadovoljna sam, takođe sam sigurna da nije sa Miljanom iz koristi jer je dečko odgovoran i vredan, privrednik je, ima lokale i firmu u Beogradu i na osnovu ovoga što sam videla da joj ne dozvoljava da plati ništa sigurna sam da nije korist u pitanju. On nije tip koji želi da bude poznat ima 32 godine i rijaliti ga ne zanima, on zna kakva je Miljana i on je nju takvu prihvatio", rekla je nedavno prezadovoljna mama Marija.

