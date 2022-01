PRAVIĆEMO SVADBU U ŠATORU, ISPRED PEČEMO VOLA, SVE JE ZAKAZANO! Darko Lazić o svadbi, otkrio šta je sve Barbara prihvatila

Pevač Darko Lazić ističe da njegova devojka Barbara Bobak poštuje sve ono što on praktikuje za praznike.

- Osoba koja je sa mnom u vezi mora da se navikne na tradiciju koju praktikujem za naš najradosniji praznik. Barbari to ne smeta i podržava me u svemu. Od svih praznika najviše volim i poštujem Božić i to se nikada neće promeniti - priča Lazić za Republiku.

Folker odmalena poštuje sve tradicionalne običaje.

foto: Zorana Jevtić

- Još kao mali naučio sam da idem u šumu po badnjak. Obavezno ponesem i neko vino, da mi se nađe usput. Za Badnji dan sa društvom kuvam rakiju i pečem ribu na talandari, a istovremeno okrećemo prase koje ćemo jesti na Božić - ispričao je Lazić koji je ovaj Božić proslavio u Barbarinom društvu.

Njih dvoje će vezu ozvaničiti u maju i napraviće veliku svadbu.

- Ako sve bude kako treba, krajem maja ženim se Barbarom, sve je već zakazano! Taj termin smo izabrali jer će biti lepo vreme i moći će da se slavi na otvorenom. Veselje će biti tokom nedelje, jer mi pevači vikendom radimo - kaže folker i dodaje da će njihova svadba trajati dva dana:

- Iskreno, ceo život sam tražio ženu koja će da poštuje moje neobične običaje za praznike i napokon sam je pronašao. Prvog dana ćemo slaviti u restoranu, a sutradan u šatoru ispred koga ćemo peći vola. Ma ima sve da se ljulja, jednom se ženi Darko Lazić. Pardon, dvaput.

foto: Zorana Jevtić

Kurir.rs/I.B/Republika/S.telegraf

