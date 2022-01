BILI SU RAZDVOJENI, ALI JE OPASNOST PROŠLA: Komšije Aca Pejovića otkrivaju kako se ponaša kad se kamere ugase, pravi je džentlmen!

Pevač Aco Pejović živi u elitnom naselju u Beogradu, a sada su progovorile pevačeve komšije.

Kako su rekli za Blic, pevač važi za vrlo odgovonu osobu, pa nije izlazio iz kuće kada je saznao da ima korona virus.

foto: Ana Paunković

- Pročitali smo u medijima da je Aco bio zaražen korona virusom. Tada ga nismo viđali kako napušta kuću. Sve vreme po namirnice je išla njegova supruga. Do sada je on kao džentlmen nosio kese umesto nje i pomagao joj oko svega, međutim, kada mu se to desilo nije bio u mogućnosti to da radi. Video sam ga jedno veče je izašao da prošeta dvorištem kada nikog drugog nije bilo i čini mi se da je oslabio. Ali sada se oporavio i preuzeo sve obaveze oko domaćinstva - poručuje komšija koji živi u istoj ulici gde i Pejović, dok komšinica koja je želela da ostane anonimna, napominje kako se pevač plašio da ne zarazi ukućanine.

- On se tada najviše plašio da ne zarazi ukućane, pogotovo suprugu Biljanu koja je krhog zdravlja posle onog problema od pre nekoliko godina. Pre neki dan sam se ispričala sa njegovom suprugom i to ih je najviše brinulo, samo da u kući ne bude opsadno stanje. Razdvojeni su bili kako mi je rekla po sobama i koristili različite prostorije. Kuća im je velika i ograđena zidina pa mogu kako hoće, ma i da se ne sretnu. Sada je opasnost prošla i eto ga Aca zdrav i veseo - kaže komšinica.

U obližnjem kafiću kažu da im je svraćao pevačev prijatelj.

- Aca je divan gost. Uvek je veseo, raspložen, a često kada se opusti i zapeva. Sada mu svi tražimo da nam peva ovu pesmu iz filma Toma - kaže konobar i otkriva da je Pejović i te kako galantan:

foto: Zorana Jevtić

- Jednom prilikom se u ovom lokalu zadesio sa svojim poslovnim partnerima. Potpisivali su ugovor, a nakon svega su odlučili da nazdrave. Nekoliko tura su poručivali, a kako su se sjajno provodili, zaboravili su vreme i ostali nekoliko minuta duže posle radnog vremena. Uspaničio sam se da me gazda ne opomene zbog toga, međutim Pejović je zaista bio džek. Izivinio mi se što je duže ostao i dao mi bakšiš od 50 evra. Mogu slobodno reći da je to nikada lepše zarađeni novac od kako radim kao konobar.

Prodavačica u obližnjem marketu, koja i živi u Pejovićevom kraju, tvrdi da je pevač uvek nasmejan i ljubazan.

- Aco je uvek nasmejan, ljubazan i duhovit. Nikada mu ne manjka vedrog duha iako je baš tog dana imao neku lošu situaciju. Gleda da uvek nama komšijama pomogne. Sećam se da sam se zaglavila sa automobilom kada sam pokušavala da ga isparkiram, Aco mi je pomogao, jer se u tom trenutku niko nije našao na putu. Ušao je u moj automobil i rešio situaciju za nekoliko minuta. To vam je pravi komšija, ceo kraj ga voli i poštuje - kaže Maja.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Blic

