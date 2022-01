POKOJNI TIJANIĆ ME ZVAO DA SE VRATIM NA RTS: Ognjen Amidžić progovorio o počecima, a ove godine obeležava VAŽAN POSLOVNI JUBILEJ!

Voditelj Ognjen Amidžić prisetio se svojih profesionalnih početaka, i otkrio koje je pozive dobijao tokom karijere.

foto: Nikola Anđić

- Na RTS-u sam prvo radio u Šapcu 1992-93., pa posle od 1997. na radiju 202, pa na TV-u. Bilo je teško raditi 90-tih na RTS-u, bilo je usko vezivano za Slobu, za taj režim. Ja sam se uvek klonio tih informativno-političkih stvari. Radio sam sport, muziku i ostalo. Ja sam prešao na Pink, jer sam imao ideju za jedan noćni program na RTS-u, koji je trebao da bude u krevetu sa drugačijom rasvetom, gosti u tom raspoloženju... Oni su tada rekli, brate to je suvišno za nas. Ja sam onda to prepakovao i prešao na Pink. Tu su mi jako pomogli Aleksandra Jeftanović i Boško Jakovljević, oni su znali za te moje ideje i stalno su potencirali da ja pređem na Pink - rekao je Amidžić.

Ognjen je jedan od retkih voditelja koji nikada u javnosti nije govorio o ponudama koje su mu nudile druge televizije. Ali je za Republiku otkrio da ga je Aleksandar Tijanić u vreme svog mandata na RTS-u pozvao da se vrati na Javni servis.

foto: Nikola Anđić

- Meni je ove godine mali jubilej. Osim što mi je 14. sezona Amidžija, ja slavim 20. godina rada na Pinku. Bilo je ponuda, ali ja nikad nisam bio u fazonu da pričam o tome jer nisam tako vaspitan. S druge strane sebi time dižem cenu, pravim PR oko sebe, što ljudi masovno rade i uvek ima tu neke druge pozadine. Pokojni Tijanić kad me je zvao da se vratim na RTS jer sam bio svojevremeno stipendista i radio sam tamo. On nije bio kada sam ja bio tamo, ali mu se svidelo to što radim, video je veliki potencijal. Ali, nismo se dogovorili tada. Bilo je ponuda i razgovora, ali ja zaista o tome ne volim da pričam. Smatram da to nije profesionalno, a i ne volim taj PR oko svega toga.

