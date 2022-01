MILOMIR MARIĆ PONOVO IMA KORONU! Za Kurir se oglasila njegova supruga Vesna i otkrila u KAKVOM JE STANJU!

Milomir Marić ponovo je dobio koronu, eksluzivno saznaje Kurir. Urednik Hepi televizije, koji je prošle godine uspešno pobedio ovaj virus opet bije bitku sa pošasti sa kojom se bori ceo svet.

foto: Stefan Stojanović, Mondo

Milomir nije odgovarao na nase pozive, pa smo pozvali njegovu suprugu, književnicu Vesnu Radusinović, koja je potvrdila naša saznanja.

- Jeste, Milomiru je pozitivan PCR test ali ne znamo da li se radi o omikronu Ili klasičnoj koroni. Objasnila nam je naša prijateljica načelnica Vatrenog oka doktorka Snežana Jovanović, da se to može proveriti samo na Medicinskom fakultetu i da to traje nekoliko nedelja. No , on je u svakom slučaju dobio terapiju kod doktora Zorana Bekića direktora doma zdravlja Savski Venac kome se ja beskrajno zahvaljujem kao i doktorki Snežani Jovanović. Milomir je u izolaciji i sin i ja smo ga naterali da leži i odmori, neće moći da nastavi svojim radoholičarskim tempom dok se potpuno ne oporavi - rekla je Vesna za Kurir.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/LJ.S./S.M.