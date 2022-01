SVI MOMCI MILJANE KULIĆ! Tvrdila da je bila sa ČETVORICOM, a spisak je podugačak: Njega se porodica umalo ODREKLA zbog veze s njom

Miljana Kulić nakon diskvalifikacije iz rijalitija "Zadruga" navodno se udala za novog izabranika, a na Instagramu je objavila fotografiju burme.

Ona je izjavila da je odlučila da stane na ludi kamen i da se povuče iz javnog života.

- Udala sam se. Odlučila sam da se povučem iz javnog života. Ne planiram više da ulazim u rijalitija. Posle 14. januara putujem u Dubaji, da se malo odmorim od svega i sklonim od medija. Ugasiću Instagram profil, promeniću broj telefona i nikome se neću javljati. Dosta sam se mučila - rekla je Miljana.

Iako je više puta isticala da je imala svega do četiri partnera, spisak njenih ljubavi je podugačak.

Kulićeva je dugo bila sa Lazarom Čolićem Zolom sa kojim je imala buran odnos, te su se neretko u rijalitiju tukli, svađali, mirili, a zbog njega je na kraju i izbačena iz Bele kuće. Njena majka Marija od samog početka protivila se njihovoj vezi, ali je Miljana ipak ostala u vezi sa Zolom, da bi na kraju shvatila da ju je samo iskorišćavao zbog novca i opstanka u Zadruzi.

Ona je sa njim započela vezu pred kamerama rijalitija, baš kao i sa Ivanom Marinkovićem sa kojim je zatrudnela u "Parovima" i dobila sina Željka. Miljana se nije libila da ima odnose pred kamerama, pa su je tako gledaoci mogli videti u raznim pozama sa svojim partnerima.

Ipak, njena veza sa Ivanom nije potrala, te je nakon toga imala još mnoge partnere. A u istom rijalitiju jednom prilikom bila je sa Mladenom Vuletićem, međutim, on nije želeo vezu sa Kulićevom, koja mu je očigledno bila samo avantura.

Takođe, Kulićeva je u Zadruzi imala još jednu romansu sa cimerom Danijelom Višićem. Njemu je majka javno zapretila da će se porodica odreći njega ukoliko ne raskine sa Nišlijkom.

- Došao sam kući gde su mi vrata zatvorena, pa sam morao da odem u hotel. Tako je ispalo, roditelji su razočarani - pričao je tada bivši zadrugar.

Rijaliti zvezda imala je i brojne veze sa muškarcima koji nisu bili poznati javnosti, a sa nekima od njih redovno je objavljivala fotografije na društvenim mrežama.

Jedan od njih je Marko Radisavljević, fudbaler iz Brusa koji je imao 25 godina kada su se smuvali, ali su ubrzo i raskinuli.

Miljana je još jednog momka predstavila javnosti, a u pitanju je bio izvesni Slađan, za kog je tvrdila da je ludo zaljubljena u njega.

- Imam novog dečka, zove se Slađan. Ima 32 godine i sa njim sam mesec i po dana. Možda svi misle da nisam devojka za ozbiljnu vezu, međutim, on me je mnogo zavoleo i ja njega i sada smo zajedno... Deset godina je stariji od mene. Uvek sam volela ozbiljne muškarce, a ne klince, jer mi treba neko stariji ko će voditi računa o meni. Odličan nam je seks. Ja sam sramežljiva u seksu, on dominira- govorila je Miljana tada, međutim, ubrzo je usledio raskid.

Pre nekoliko godina, Kulićeva je nakon izlaska iz rijalitija objavila sliku sa dečkom za kojeg je napisala da je u emotivnoj vezi i to posle samo pet dana poznastva.

- Našla sam momka. Zove se Mihajlo i lepo mi je sa njim. On u avgustu puni 38 godina, sposoban je, radan, vredan i dobar čovek. . Družili smo se četiri dana, a petog smo se smuvali. - rekla je Miksi.

Pevač Bojan Tomović isto je tvrdio da je bio sa Miljanom u vezi, a njihove prepiske ugledale su i svetlost dana. Kako se svojevremeno pisalo, on je nekoliko puta prespavao kod nje u Nišu, a navodno je mislio i da je otac njenog deteta kada je Miljana saznala da je trudna.

Izvesni Mile Mirković iz Krčedina za medije je ispričao da je imao sa Miljanom odnose i da je tokom njene trudnoće mislio da nosi njegovo dete.

Podsetimo, Miljana je pre nekoliko godina uhodila pevače, a među njima je bio i Mišel Gvozdenović, koji je ušao u Zadrugu i suočio se sa njom. Miljana je tokom tog perioda neprestano jurila pevača, a jednom ga je čak na silu i poljubila.

